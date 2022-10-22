Cuối tháng 10: TOP 3 con giáp tạm biệt vận xui, vận may tìm đến, sự nghiệp bước sang trang mới, thu vàng hốt bạc, tiền vào như nước, cuộc sống phủ phê sung sướng

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 23:22

3 con giáp tài lộc bất ngờ vụt sáng, vận may liên tiếp, vượt mọi tai ương gặt hái được nhiều thành công, cuộc sống lên hương.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu vô cùng chân thành, cá tính và kiên định nên người tuổi Sửu có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, khốn khó đến mấy cũng không thể khiến Sửu ngã quỵ. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân Sửu xây dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có của ăn của để, thoải mái tiêu pha.

Cuối tháng 10, người tuổi Sửu chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Trong thời gian này, con giáp này cuối cùng cũng chuyển bại thành thắng, sự nỗ lực trước đó đều được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, Sửu có quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn hơn trong sự nghiệp cũng như tài lộc. Bên cạnh đó, nhờ Sửu chăm chỉ làm việc nên công danh thành đạt, tài lộc dồi dào và cuộc sống sung túc hơn.'

Con giáp này sẽ được cát tinh chiếu cố, đón nhận nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuổi Sửu sẽ có vận may về tiền bạc, tài lộc ngày một dồi dào. Con giáp này có khả năng kiếm tiền giỏi nên ngày một giàu có hơn. Tuổi Sửu còn được quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, vận may tăng đều. Nếu như mọi việc diễn ra thuận lợi thì cuối năm cuộc sống của tuổi Sửu sẽ thăng hoa viên mãn, khó ai sánh kịp.

Cuối tháng 10: TOP 3 con giáp tạm biệt vận xui, vận may tìm đến, sự nghiệp bước sang trang mới, thu vàng hốt bạc, tiền vào như nước, cuộc sống phủ phê sung sướng - Ảnh 1
Con giáp này sẽ được cát tinh chiếu cố, đón nhận nhiều may mắn trong cuộc sống, tuổi Sửu sẽ có vận may về tiền bạc, tài lộc ngày một dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Chẳng cần lao lực, cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Mùi ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Mùi sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Tử vi chỉ rõ, cuối tháng 10, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh tuổi Mùi chính là con giáp sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Mùi cả đời hưởng vinh hoa phú quý. 

Tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thanh tiến, làm đâu thắng đó. Từ tài vận đến đời sống tinh thần của bản mệnh sẽ bước lên một tầm cao mới, tuổi Mùi có thể tìm được cơ hội phát tài. Vận trình phát triển rực rỡ, phúc khí dồi dào cộng với năng lực xuất sắc, tuổi Mùi có thể đối đầu với khó khăn, đạt được thành công. Tài lộc đến bất ngờ, bản mệnh có thể nhận được khoản tiền lớn từ những phi vụ làm ăn trước đó hoặc nhận tiền thưởng nhờ công sức của mình đã bỏ ra trước đây.

Cuối tháng 10: TOP 3 con giáp tạm biệt vận xui, vận may tìm đến, sự nghiệp bước sang trang mới, thu vàng hốt bạc, tiền vào như nước, cuộc sống phủ phê sung sướng - Ảnh 2
Tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thanh tiến, làm đâu thắng đó, từ tài vận đến đời sống tinh thần của bản mệnh sẽ bước lên một tầm cao mới, tuổi Mùi có thể tìm được cơ hội phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn tính thông minh, khôn ngoan, cá tính và mưu mô nên Tuất không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó. Đồng thời, tuổi Tuất cũng vô cùng chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai Tuất vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.

Cuối tháng 10, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tinh thần dám nghĩ dám làm của họ được nâng cao, tràn đầy năng lượng. Được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

 

Tuổi Tuất chuẩn bị tinh thần đón Thần Tài và quý nhân lâm môn. Vốn có tài năng nên chỉ cần cơ hội là bản mệnh có thể vươn lên. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa giúp tuổi Tuất có hầu bao rủng rỉnh. Cát tinh chiếu mệnh giúp tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Dự báo, tài lộc và tiền bạc của con giáp này ngày một dồi dào, sự nghiệp hanh thông.

Cuối tháng 10: TOP 3 con giáp tạm biệt vận xui, vận may tìm đến, sự nghiệp bước sang trang mới, thu vàng hốt bạc, tiền vào như nước, cuộc sống phủ phê sung sướng - Ảnh 3
Tuổi Tuất chuẩn bị tinh thần đón Thần Tài và quý nhân lâm môn, vốn có tài năng nên chỉ cần cơ hội là bản mệnh có thể vươn lên, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa giúp tuổi Tuất có hầu bao rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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