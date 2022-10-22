Vào ngày Chủ nhật ngày 23/10, tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí hanh thông. Họ sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của họ tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Trời sinh tuổi Dậu là những người có tính độc lập, tự lực tự cường, họ mạo hiểm và bằng lòng đánh đổi mọi thứ để có thể tạo dựng được cuộc sống viên mãn sung túc. Cuộc sống tuổi Dậu là những chuỗi ngày phức tạp, họ luôn phải tự đấu tranh tư tưởng để cố gắng giữ được những thứ thuộc về mình và nắm bắt cơ hội xây dựng cuộc sống.

Theo tử vi dự báo rằng, người tuổi Thân trong thời gian này sẽ vô cùng may mắn. Cơ hội nghề nghiệp liên tục xuất hiện trước mặt những chú Khỉ, nếu biết nắm bắt cơ hội và thể hiện bản thân thì khả năng thu nhập tăng nhảy vọt lên gấp nhiều lần. Đồng thời, tuổi Thân lại có bản tính bao dung, hiền hòa nên được rất nhiều người yêu mến.

Tử vi học có nói, tuổi Dậu sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì. Người tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, sự nghiệp thăng hoa, tiền bỏ túi thấy ham. Dường như với họ tất cả sóng gió đã qua đi, trước mặt chỉ có bình yên với bao điều tốt đẹp.

Đúng ngày chủ nhật, tài lộc của người cầm tinh con Khỉ sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn. Người tuổi Thân được cho là sẽ có Bồ Tát phù họ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

Thân chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ. Với tính tình phóng khoáng, trung trực nên người tuổi Thân rất dễ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội ký được hợp đồng làm ăn, thu nhiều lợi nhuận cứ thế tăng lên. Bản mệnh chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”.

Người tuổi Thìn được cho là sẽ có Bồ Tát phù họ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp có tính cách khá độc lập, tự chủ, không thích nhờ vả hay dựa dẫm vào người khác. Những người cầm tinh con Heo có thể tự bắt đầu làm mọi thứ, cùng với tinh thần ham học hỏi và cầu tiến, tuổi Hợi có thể tự tạo ra vận may cho mình. Và chính điều đó cũng mang lại thành công cho tuổi Hợi trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, đúng chủ nhật này, những ngôi sao may mắn sẽ mỉm cười với tuổi Hợi. Con giáp này sẽ thu hút được rất nhiều quý nhân đến với mình. Quý nhân không chỉ mang đến cơ hội mà còn giúp tuổi Hợi gặt hái được những thành công nhất định. Cùng trong ngày này, tài lộc của tuổi Hợi hanh thông, công việc như ý, làm gì cũng gặt hái thành công nên con giáp giàu sang này sẽ thêm phúc thêm phần, làm ăn vượng phát.

Tuổi Hợi sẽ vượng phát, sự nghiệp suôn kẻ. Kéo theo đó thu nhập sẽ tăng lên chóng mặt. Tuổi Hợi được Thần Tài phù hộ, phú nhân theo gót nên làm gì đi nữa thì họ cũng thành công hơn người.

Tài lộc của tuổi Hợi hanh thông, công việc như ý, làm gì cũng gặt hái thành công nên con giáp giàu sang này sẽ thêm phúc thêm phần, làm ăn vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.