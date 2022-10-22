Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (23/10 - 1/11/2022), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, vừa tránh được họa lớn vừa có tiền tỷ, trở thành đại gia lắm tiền, cuộc sống một bước lên tiên

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 21:02

3 con giáp tiền bạc ập xuống đầu, gom hết của cải thiên hạ, vươn lên thành đại gia, giàu sang phú quý.

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp cực khôn ngoan, cực kỳ có bản lĩnh và có gan làm giàu. Những người tuổi Dần muốn được đối mặt và mong muốn tự mình giải quyết mọi việc. Tuy phải mất nhiều thời gian nhưng họ sẽ không bao giờ hứa những gì họ không thể thực hiện. Trong công việc, những người thuộc con giáp này sẽ từ từ khám phá bản thân và luôn hướng đến tương lai.

Liên tiếp trong 10 ngày tới, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ con giáp này sẽ một bước đổi đời, trở thành đại gia lắm của nhiều tiền. Dần sẽ gặp dữ hóa lành, song hỷ lâm môn. Không chỉ có thu nhập tăng theo cấp số nhân, tình duyên của Dần cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây.

Đây chính là thời hoàng kim để con giáp giàu có này đếm tiền sái tay, ăn nên làm ra. Quãng thời gian này, tuổi Dần được thần may mắn phù hộ cuộc sống cực kỳ may mắn, không bao giờ phải lo tới chuyện cơm áo gạo tiền. Trong thời gian tới, tuổi Dần dù là công danh sự nghiệp, tài lộc, hay tinh duyên đều vô cùng may mắn hơn người, cuộc sông hanh thông viên mãn khiến ai cũng hờn đỏ mắt vì ghen tỵ với bạn.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (23/10 - 1/11/2022), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, vừa tránh được họa lớn vừa có tiền tỷ, trở thành đại gia lắm tiền, cuộc sống một bước lên tiên - Ảnh 1
Liên tiếp trong 10 ngày tới, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ con giáp này sẽ một bước đổi đời, trở thành đại gia lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người siêng năng chăm chỉ, họ thật thà chất phác chỉ biết đến công việc của mình, nhưng cũng vì vậy mà không có sự giao tiếp với xã hội bên ngoài. Tuổi Mão thường không tham vọng, chỉ chăm chăm vào việc của mình, có lợi thì họ vui vẻ nhận, nếu không thì vẫn tiếp tục cố gắng với mong muốn đạt được kết quả tốt.

Đúng 10 ngày tới, người tuổi Mão sẽ may mắn tột đỉnh, giàu sang ngút trời. Họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nâng đỡ nên sẽ thăng chức tăng lương, tiền ào ào ập vào nhà như vũ bão khiến chính họ cũng ngỡ ngàng. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, kiên trì theo đuổi đam mê thì Mão sẽ sung sướng như tiên, bạc tiền dư dả.

Người tuổi Mão sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Đường tài lộc của con giáp tuổi Mão cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Ngoài ra, vận may của người tuổi Mão đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (23/10 - 1/11/2022), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, vừa tránh được họa lớn vừa có tiền tỷ, trở thành đại gia lắm tiền, cuộc sống một bước lên tiên - Ảnh 2
Người tuổi Mão sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường là người khôn khéo tinh tế với những người xung quanh nên thường được mọi người yêu mến. Những người tuổi Tý đi đâu cũng được quý nhân thương xót nên họ sẽ gặp được nhiều thuận lợi may mắn trong sự nghiệp tài lộc của mình.

Tử vi chỉ rõ, trong 10 ngày tới, nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tý mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải. Lúc này, Tý không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. Không chỉ vậy, những người tuổi Tý cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến có lẽ người tuổi Tỵ cũng chưa từng nghĩ đến.

Tuổi Tý sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời, giúp họ thay đổi cuộc sống hiện tại. Nếu như biết nắm bắt, tuổi Tý có thể xây dưng được cơ nghiệp ổn định cùng một gia đình hạnh phúc. Vốn dĩ tuổi Tý là người rất tỉ mỉ và chu đáo trong mọi thứ, nên có cơ hội tốt đến tìm thì cuộc đời họ sẽ là một bước ngoặt mới khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 10 ngày tới (23/10 - 1/11/2022), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, vừa tránh được họa lớn vừa có tiền tỷ, trở thành đại gia lắm tiền, cuộc sống một bước lên tiên - Ảnh 3
Tử vi chỉ rõ, trong 10 ngày tới, nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tý mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải, Tý không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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