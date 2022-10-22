Tử vi Chủ nhật ngày 23/10, Thần Tài chốt sổ cuối tuần, 3 con giáp phất lên như Phượng Hoàng, rẽ phải thấy núi vàng, rẽ phải thấy biển bạc, tiền tài đỏ rực, phú quý cát tường

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 17:54

3 con giáp vận đỏ như son, phát tài rực rỡ, sự nghiệp thăng hoa, công danh xán lạn, một bước lên tiên.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ đón nhận vận may tài lộc và công việc suôn sẻ bất ngờ trong ngày chủ nhật này. Con giáp có thêm nguồn thu nhờ nghề tay trái, thậm chí có người còn trúng thưởng. Bạn còn vô cùng thuận lợi, làm việc gì cũng trôi chảy. Vì thế ngay khi đối mặt với vấn đề khó khăn, con giáp này đừng ngại nhờ mọi người giúp đỡ.

Tử vi ngày chủ nhật cho biết, vận may sẽ giúp người tuổi Mão tạo ra bước ngoặt lớn. Đây chính là một ngày hoàng kim của họ với vô vàn cơ hội phát tài, nâng cao tài vận. Không chỉ được quý nhân chiếu cố, người tuổi Mão còn được Thần Tài “chấm sổ”, làm gì cũng hanh thông, mọi công việc đều bội thu tiền bạc. Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có một bước tiến dài, được coi trọng và nhiều người ngưỡng mộ.

Đây là thời điểm bội thu của người tuổi Mão. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Thài Tài mà sự giàu có tăng lên mạnh mẽ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão sẽ có thể tận hưởng cuộc sống sung túc không ai sánh bằng.

Tử vi Chủ nhật ngày 23/10, Thần Tài chốt sổ cuối tuần, 3 con giáp phất lên như Phượng Hoàng, rẽ phải thấy núi vàng, rẽ phải thấy biển bạc, tiền tài đỏ rực, phú quý cát tường - Ảnh 1
Không chỉ được quý nhân chiếu cố, người tuổi Mão còn được Thần Tài “chấm sổ”, làm gì cũng hanh thông, mọi công việc đều bội thu tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất ngoài công việc tốt, ổn định thì vận tình duyên vô cùng suôn sẻ. Được quý nhân phù trợ nên bạn vô cùng thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Các mối quan hệ xã hội mở rộng. Bạn chăm chỉ tiếp xúc, gặp gỡ nhiều đối tác và đó là cơ hội gặp được người yêu thương.

Tử vi chủ nhật ngày 23/10 cho biết, tuổi Tuất chính là ba con giáp đi một bước gặp quý nhân, thần tài nâng đỡ, tiền vào đầy két. Mọi việc sẽ thực sự khởi sắc, vận đỏ vụt tăng khiến tiền bạc, tình duyên đều tháng hoa. Trong thời gian này, người tuổi Tuất sẽ đón tin vui tài vận, thăng tiến hoặc tăng lương, tài chính tăng mạnh chính là niềm vui lớn nhất.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất có các ngôi sao may mắn chiếu mệnh, tiền bạc không ngừng tăng lên. Phải nói rằng, Tuất sẽ có một mùa thu hoạch bội thu. Sự thịnh vượng và giàu có cùa tuổi Tuất ai cũng phải ghen tỵ.

Tử vi Chủ nhật ngày 23/10, Thần Tài chốt sổ cuối tuần, 3 con giáp phất lên như Phượng Hoàng, rẽ phải thấy núi vàng, rẽ phải thấy biển bạc, tiền tài đỏ rực, phú quý cát tường - Ảnh 2
Trong thời gian này, người tuổi Tuất sẽ đón tin vui tài vận, thăng tiến hoặc tăng lương, tài chính tăng mạnh chính là niềm vui lớn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày chủ nhật này. Họ được lộc trời cho, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Thời điểm này trên con đường công việc kinh doanh tuổi Dậu sẽ làm ăn phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Thần Tài sẽ cho người tuổi Dậu lộc kinh doanh, buôn bán. Không chỉ lợi nhuận ngày càng tăng và tài vận cũng bùng nổ, bù đắp cho những chuỗi ngày vất vả mà họ phải trải qua. Nói chung, người tuổi Dậu khổ trước sướng sau, thời gian này sẽ là ngày gặt hái thành quả. Tình duyên cũng gặp vận số tốt như tiền bạc.

Được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nuông chiều nên Dậu càng thêm phúc thêm phần, được trời ưu ái mà ban cho vô số bổng lộc. Nhờ thế, tài chính của Dậu được cải thiện, thoải mái tiêu pha mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Tử vi Chủ nhật ngày 23/10, Thần Tài chốt sổ cuối tuần, 3 con giáp phất lên như Phượng Hoàng, rẽ phải thấy núi vàng, rẽ phải thấy biển bạc, tiền tài đỏ rực, phú quý cát tường - Ảnh 3
Được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nuông chiều nên Dậu càng thêm phúc thêm phần, được trời ưu ái mà ban cho vô số bổng lộc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chiều mai (23/10), Phật Bà Quan Âm trợ vận, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền về như nấm mọc sau mưa, đổi đời tỷ phú, người thành đại gia, kẻ đếm tiền không xuể

Chiều mai (23/10), Phật Bà Quan Âm trợ vận, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền về như nấm mọc sau mưa, đổi đời tỷ phú, người thành đại gia, kẻ đếm tiền không xuể

3 con giáp quý nhân phù trợ, tài vận nở rộ, tiền bạc hanh thông, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, giàu có hết phần thiên hạ.

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