Cuối ngày mai 24/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này vận trình lành ít dữ nhiều, ra đường cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp xuống dốc, tình cảm bế tắc

Cục diện Tương Phá là điềm báo tiểu nhân quấy phá vận trình của người tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này. Bản mệnh có thể vướng phải những lời đồn đại thị phi trong khi bản thân chẳng hề làm gì sai trái. Ngày này bạn chớ nên chủ quan trong bất cứ việc gì, bởi rất có thể những công việc tưởng như đã thành công sẽ bất ngờ gặp trở ngại.

Đường tài lộc của mệnh chủ cũng có dấu hiệu bất ổn, dấu hiệu phá tài đang ở ngay trước mắt. Bạn cần phải chú ý đến việc quản lý tài sản trong ngày mai. Người làm ăn, kinh doanh không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi rất có thể bạn sẽ rơi vào bẫy kẻ thù hoặc vướng phải những mối làm ăn bất lợi.

Cục diện Tương Phá là điềm báo tiểu nhân quấy phá vận trình của người tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày Mão Dậu Tương Xung, đây là một ngày vận trình kém sắc với người tuổi Dậu. Bản mệnh sẽ trải qua không ít chuyện muộn phiền, dễ gặp khúc mắc với các mối quan hệ xã giao của mình. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp ngày mất dần sự hài hòa. Đôi bên bằng mặt không bằng lòng khiến việc hợp tác trở nên khó khăn hơn nhiều.

Trong một ngày không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú Gà cũng không được khả quan. Bạn chẳng những không thu được lợi lộc từ công việc mà thậm chí còn phải bù đắp thêm tiền để giải quyết hậu quả do chính mình gây ra. Vì thế bản mệnh không nên tiến hành việc mới, chỉ cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ được giao trước đó để hạn chế tối đa rủi ro.

Kim khắc Mộc, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày mai. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Có gì bất mãn thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết chứ không nên giấu trong lòng.

Trong một ngày không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú Gà cũng không được khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi hàng ngày, Thiên Quan tác động lên vận trình ngày mai của người tuổi Sửu khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều với bạn. Hung tinh này cảnh báo cho con giáp này thận trọng hơn khi làm việc, chú ý lời ăn tiếng nói kẻo bị kẻ tiểu nhân lợi dụng mà gặp tai họa.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra không mấy suôn sẻ. Điềm báo có tiểu nhân đeo bám trong ngày tương xung nên bản mệnh cần phải nâng cao thái độ cảnh giác. Đôi khi, tài năng và thành tựu mà tuổi Tuất đang nắm giữ lại trở thành lý do cho sự ghen ghét của người khác.

Chuyện tình cảm của những chú Trâu hôm nay vui thì ít mà buồn thì nhiều. Mâu thuẫn cứ kéo dần khoảng cách giữa cả hai ra xa nhau hơn. Dù bạn đã cố gắng hàn gắn rạn nứt nhưng nỗ lực từ một phía thì chỉ là vô ích.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra không mấy suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo