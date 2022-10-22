Cuối ngày mai 23/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này ra đường vấp phải vận đen, xui rủi bám lấy không buông, công danh lao dốc, tài chính bất ổn, đào hoa xấu

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 14:22

Cuối ngày mai, 23/10, cục diện mộc khắc thủy, 3 con giáp này ra đường vấp phải xui xẻo, vận đen bám lấy không buông, tình - tiền đều lao dốc.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng vào ngày ngày mai Chủ Nhật 23/10/2022, Tuổi Mùi gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Mùi.

Những kế hoạch của Tuổi Mùi đang diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó. Vượt qua được những chướng ngại như vậy, Tuổi Mùi sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế.

Tình hình sức khỏe của bạn trở nên giảm sút hơn so với trước rất nhiều. Có thể vì cuộc sống hiện tại có nhiều lo toan nên bạn stress, ảnh hưởng cả chế độ ăn uống và giấc ngủ nên đây là nguyên nhân khiến bệnh cũ bị tái phát đấy.

Cuối ngày mai 23/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này ra đường vấp phải vận đen, xui rủi bám lấy không buông, công danh lao dốc, tài chính bất ổn, đào hoa xấu - Ảnh 1
Tình hình sức khỏe của bạn trở nên giảm sút hơn so với trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Lục Xung nhắc nhở con giáp tuổi Mão nếu nóng nảy thì sẽ dễ hỏng việc trong ngày mai. Tình cảm dễ tan vỡ khi hành động này của bạn trở thành giọt nước tràn ly.

Trong ngày mai Tuổi Mão cũng không nên tin tưởng người khác quá mà dễ bị lừa gạt tiền bạc, cho vay mượn mà không biết có lấy lại được không. Mặc dù bản thân Tuổi Mão không làm gì sai trái nhưng chuyện đen đủi và thị phi cứ tìm đến, nhưng qua đó cũng nhận ra được đâu là người có thể làm bạn và đâu là người mà mình cần phải tránh xa.

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh thay vì dành quá nhiều thời gian cho công việc, bạn nên chú trọng nghỉ ngơi, thư giãn, được nạp lại năng lượng. Nhờ vậy, trong mọi công việc, bạn tiếp cận khá chậm rãi và từ tốn, từ đó giải quyết hiệu quả.

Cuối ngày mai 23/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này ra đường vấp phải vận đen, xui rủi bám lấy không buông, công danh lao dốc, tài chính bất ổn, đào hoa xấu - Ảnh 2
Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh thay vì dành quá nhiều thời gian cho công việc, bạn nên chú trọng nghỉ ngơi, thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể sẽ phải đối mặt với những lời đố kị, gièm pha không mấy dễ chịu từ những người luôn ganh ghét xung quanh do Thương Quan nhập cục. Nếu đó là lỗi sai do thái độ thiếu đúng mực của mình gây ra, bạn nên thẳng thắn nhìn nhận và rút kinh nghiệm, coi đó là cơ hội để mình thay đổi.

 

Những vấn đề gặp phải trong thời gian qua cũng khiến bạn trở nên băn khoăn, lo lắng về tương lai của mình, con giáp này không xác định rõ phương hướng sẽ đi về đâu. Tuy nhiên thay vì nghĩ ngợi, bản mệnh nên hành động mới biết được mình nên làm gì tiếp theo

 

Tình hình sức khỏe của Tuổi Ngọ ngày ngày mai không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày ngày mai để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

 

Cuối ngày mai 23/10: Cục diện Mộc khắc Thủy, 3 con giáp này ra đường vấp phải vận đen, xui rủi bám lấy không buông, công danh lao dốc, tài chính bất ổn, đào hoa xấu - Ảnh 3
Những vấn đề gặp phải trong thời gian qua cũng khiến bạn trở nên băn khoăn, lo lắng về tương lai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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