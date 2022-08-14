Cuối ngày mai 15/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính hao hụt, gia đạo có chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 18:51

Vào cuối ngày mai 15/8, 3 con giáp này được cảnh báo suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định, kẻ tiểu nhân thọc gậy bánh xe, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 15/8 diễn ra không được suôn sẻ, thuận lợi. Tâm trạng thay đổi thất thường của con giáp này khiến cho hiệu quả công việc cũng bị ảnh hưởng không ít. Song song đó, bản mệnh cần phải tập trung hơn trong công việc nếu không muốn bị cấp trên phê bình, đánh giá. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút. Nguyên nhân là do người tuổi này thường có thói quen mua sắm những vật dụng linh tinh, không cần thiết. 

Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia đang dần trở nên lạnh nhạt. Nếu những khúc mắc không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ ngày càng xa cách hơn, và đây chính là cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân giữa hai người. Bản mệnh còn trân trọng hạnh phúc lứa đôi thì nên tìm cách cải thiện tình hình này.

Cuối ngày mai 15/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính hao hụt, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 1
Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia đang dần trở nên lạnh nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai gặp nhiều xáo trộn. Thiên Quan xuất hiện báo hiệu con giáp này có thể gặp phải họa tiểu nhân đeo bán khiến cho mọi kế hoạch bị trì hoãn, trì trệ. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Người tuổi này cần phải thay đổi cách chi tiêu nếu không muốn rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. 

Trong gia đình, bạn cũng cần quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Bạn không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt đối phương phải nghe theo. Bạn cần hiểu rằng mình không thể là người có quyền chi phối tất cả mọi việc, và không phải lúc nào quan điểm của bạn cũng là đúng đắn đâu.

Cuối ngày mai 15/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính hao hụt, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 2
Trong gia đình, bạn cũng cần quan tâm và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 15/8/2022 ngày mai mang tới những ảnh hưởng tiêu cực cho tuổi Mão, khiến con giáp này rất dễ gây mất lòng người khác bởi bản tính kiêu ngạo và chủ quan. Thái độ này sẽ khiến bản mệnh không thể nhận ra khuyết điểm của mình để tiến bộ.

Bên cạnh đó, nếu muốn nhận xét hay phê bình ai, người làm lãnh đạo nên tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Những lời góp ý tế nhị thường khiến mọi người dễ tiếp thu và sửa đổi hơn là những lời trách móc gay gắt, gây tổn thương lòng tự trọng của người khác.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp đào hoa xấu. Mối quan hệ của bạn và nửa kia có thể gặp hiểu lầm liên tiếp do có sự tác động của Tuất Thìn tương xung. Chính vì thế, tình cảm của hai người có khả năng rạn nứt cao. 

Cuối ngày mai 15/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, tài chính hao hụt, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 3
Vận trình tình cảm gặp đào hoa xấu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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