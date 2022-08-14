Cuối ngày hôm nay 14/8: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, tiền vàng được 3 con giáp này hứng trọn, mau chóng giàu sang, mua nhà sắm xe, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 05:22

Cuối ngày hôm nay 14/8, 3 con giáp hứng trọn tiền tài Thần Tài ban, mau chóng giàu sang, sung sướng hơn người, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị.

Tuổi Hợi

Cuối tuần công việc của Hợi được Chính Quan nâng đỡ nên cực kỳ hên, con cháu có tin vui liên quan đến thi cử, công việc, những bạn nào chờ tin tức công việc cũng sớm nhận được tin tốt. Người làm nghề tự do có thể nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra.

Vận trình tài lộc tốt lên hơn hẳn so với những ngày trong tuần. Công sức mà con giáp này bỏ ra được đền đáp xứng đáng, lương thưởng được tăng cao. Cuộc sống của bạn dễ thở hơn khi không phải loay hoay để xử lý chuyện tiền nong như suốt thời gian qua.

Chuyện tình cảm bình ổn, không có gì đáng lo, nếu có vấn đề thì nó cũng do bạn nghĩ nhiều mà ra. Trong chuyện tình cảm, cảm thấy mình ko quan trọng đối với họ thì phải quay đầu đi. Bạn bè chơi với nhau cũng vậy, cốt là chân thành chứ tính toán chi li từng chút một mất vui.

Cuối ngày hôm nay 14/8: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, tiền vàng được 3 con giáp này hứng trọn, mau chóng giàu sang, mua nhà sắm xe, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 1
Vận trình tài lộc tốt lên hơn hẳn so với những ngày trong tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Tài giúp cho con giáp tuổi Thân có cơ hội gia tăng tiền bạc khiến bạn rất hăng hái hoặc thành quả từ một việc làm mang tới lợi nhuận giúp tinh thần của bạn lúc này hứng khởi hơn. Khi có động lực thì không có gì là không thể đối với bạn.

Mọi việc từ mối quan hệ cho tới xem xét việc gì bạn càng từ tốn càng có lợi trong ngày này. Nếu muốn mọi thứ trở nên sâu sắc, chặt chẽ hơn thì bạn cần phải đầu tư thời gian, tâm sức, đừng vội vàng khi ai đó chưa sẵn sàng nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Tình yêu lứa đôi giữa bạn và người ấy ngập tràn hạnh phúc, viên mãn do có Tam Hợp Quý Nhân che chở đường tình yêu cho mình. 

Cuối ngày hôm nay 14/8: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, tiền vàng được 3 con giáp này hứng trọn, mau chóng giàu sang, mua nhà sắm xe, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 2
Mọi việc từ mối quan hệ cho tới xem xét việc gì bạn càng từ tốn càng có lợi trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày Chủ Nhật, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Con giáp này cuối cùng cũng tạo ấn tượng tốt với cấp trên nhờ vào sự siêng năng, chăm chỉ của mình. Đồng thời, bản mệnh cần phải tăng cường duy trì các mối quan hệ xã giao để con đường “thăng quan tiến chức” ngày càng rộng mở. 

Tài lộc may mắn dồi dào nhờ Tam Hội cục trợ vận. Khó khăn không làm bản mệnh nản lòng, ngược lại càng thôi thúc con giáp này thêm nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì tiền bạn có thể mạnh mẽ hơn người khác tưởng, nhờ vậy nên được trời thương cho lộc kiếm tiền, sớm trả được nợ cũ.

Những ai đang độc thân cứ hãy bình tĩnh vì lúc này dù bạn thấy có những tín hiệu khả quan nhưng cuối cùng những mối quan hệ đó cũng không mang lại kết quả gì. Cả hai còn nhiều điều chưa hiểu về nhau, chớ vì vài cảm xúc nhất thời mà vội vàng đưa ra quyết định.

Cuối ngày hôm nay 14/8: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, tiền vàng được 3 con giáp này hứng trọn, mau chóng giàu sang, mua nhà sắm xe, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 3
Trong ngày Chủ Nhật, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra dễ dàng về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 14/8: TOP 3 con giáp vận trình thăng tiến, lộc lá đầy nhà, may mắn chờ trước ngõ, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh sung túc an yên, tình - tiền viên mãn

Đúng 12h trưa nay 14/8: TOP 3 con giáp vận trình thăng tiến, lộc lá đầy nhà, may mắn chờ trước ngõ, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh sung túc an yên, tình - tiền viên mãn

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay 14/8, 3 con giáp vận trình thăng tiến, lộc lá đủ đầy, may mắn gõ cửa, gia đạo ngập tràn hỷ sự.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 53 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 18 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 59 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026