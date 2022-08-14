Đúng giờ Tý ngày mai 15/8: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, tiền tài thăng hoa, của cải chất đầy nhà, vận trình lên hương, bản mệnh đào hoa vượng sắc, người độc thân có cơ hội 'thoát ế'

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 17:50

Đúng giờ Tý ngày mai, 3 con giáp này cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, tiền tài thăng hoa, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra đại cát đại lợi. Sự trợ mệnh của Chính Quan giúp con đường công danh của con giáp này thăng tiến không ngừng. Nhưng quan trọng là bản mệnh biết đâu là điểm mạnh và điểm yếu của mình để phát huy và kiểm soát.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng. Việc kiếm tiền dễ dàng hơn trước đây do có Tam Hợp cục che chở.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm của cả hai người chứ không chỉ của riêng ai. 

Đúng giờ Tý ngày mai 15/8: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, tiền tài thăng hoa, của cải chất đầy nhà, vận trình lên hương, bản mệnh đào hoa vượng sắc, người độc thân có cơ hội 'thoát ế' - Ảnh 1
Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 15/8/2022 ngày mai, tuổi Thân cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ công việc nào. Thậm chí, dù thách thức có ở ngay trước mắt cũng chẳng làm con giáp này chùn bước. Bản mệnh biết đây là thời điểm để rèn luyện và ghi điểm trong mắt mọi người.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao. Nhờ biết cách kiểm soát chi tiêu hợp lý mà người tuổi này tránh được những áp lực liên quan đến chuyện tiền bạc. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có đào hoa vượng. Người độc thân nhận được không ít cơ hội tỏ tình từ người khác phái do gặp Thổ sinh Kim. 

Đúng giờ Tý ngày mai 15/8: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, tiền tài thăng hoa, của cải chất đầy nhà, vận trình lên hương, bản mệnh đào hoa vượng sắc, người độc thân có cơ hội 'thoát ế' - Ảnh 2
Vận trình tài lộc tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Hai ngày 15/8/2022 ngày mai, tuổi Mão được tận hưởng sự yên bình khi về nhà. Lúc nào nửa kia cũng quan tâm, sẵn sàng ở bên con giáp này những lúc khó khăn. Hãy luôn trân trọng những gì mình có và thể hiện yêu thương với đối phương nhiều hơn.

Cho dù lứa đôi đã yêu nhau lâu hay chưa, con giáp này cũng nên có kế hoạch hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Hai người có thể cùng đi đâu đó hoặc cùng tổ chức một bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên.

Mão có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự và tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Vì vậy, nếu có vấn đề gì khó khăn, bản mệnh nên trò chuyện với người ấy để hai người có thể cùng thảo luận tìm cách giải quyết, hoặc ít nhất là để nhẹ lòng hơn.

Đúng giờ Tý ngày mai 15/8: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, tiền tài thăng hoa, của cải chất đầy nhà, vận trình lên hương, bản mệnh đào hoa vượng sắc, người độc thân có cơ hội 'thoát ế' - Ảnh 3
Mão có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự và tha thứ cho những lỗi lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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