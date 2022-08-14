Cuối ngày hôm nay 14/8: Danh sách 3 con giáp được CHIÊM TINH cảnh báo, ra đường phải cẩn thận nhìn trước sau, của cải hao mất, bản mệnh gặp rắc rối, họa từ đâu rơi xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 03:34

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp được cảnh báo ra đường phải cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền, rắc rối bủa vây, vận trình khốn khó.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 14/8/2022 hôm nay, là một ngày hung cát đan xen với tuổi Mão. Bản mệnh được đón đào hoa nở rộ, nhưng lại gặp phải những rối ren, phiền phức khó có thể giải quyết được.

Con giáp này phải căng mình ra chống đỡ, xử lý những vấn đề bất ngờ nảy sinh do kẻ xấu kia đứng sau giật dây phá hoại. Dù luôn chăm chỉ làm việc nhưng vì bị hãm hại mà có thể sẽ phải chịu những đánh giá không tốt từ phía cấp trên.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không nhận tín hiệu khả quan. Người độc thân từ chối tình cảm của người khác giới chỉ vì những vết thương trong quá khứ chưa kịp lành lại. 

Cuối ngày hôm nay 14/8: Danh sách 3 con giáp được CHIÊM TINH cảnh báo, ra đường phải cẩn thận nhìn trước sau, của cải hao mất, bản mệnh gặp rắc rối, họa từ đâu rơi xuống đầu - Ảnh 1
Con giáp này phải căng mình ra chống đỡ, xử lý những vấn đề bất ngờ nảy sinh do kẻ xấu kia đứng sau giật dây phá hoại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 14/8/2022 hôm nay, tuổi Sửu có thể phải đối mặt với họa thị phi. Điềm báo tử vi cho thấy có người ghen tị với những gì con giáp này đạt được. Bản mệnh không cần phải để ý những lời nói xấu mà chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Lời khuyên cho con giáp này đó là khi đảm đương cùng lúc nhiều việc quá thì nên phân loại theo sự ưu tiên, xác định những công việc có thể làm ngay bây giờ và giải quyết nó một cách nhanh chóng sẽ tốt hơn nhiều so với việc cố gắng hoàn thành toàn bộ các việc một cách nửa vời.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Giữa bạn và đối phương vẫn còn tồn tại một chút bất hòa chỉ vì ai cũng bận rộn với những dự định riêng của mình. Nếu không muốn xuất hiện vết rạn nứt thì cả hai nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn. 

Cuối ngày hôm nay 14/8: Danh sách 3 con giáp được CHIÊM TINH cảnh báo, ra đường phải cẩn thận nhìn trước sau, của cải hao mất, bản mệnh gặp rắc rối, họa từ đâu rơi xuống đầu - Ảnh 2
Vận trình tình cảm kém sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo Chủ nhật ngày 14/8/2022 hôm nay, tuổi Thìn có thể mất tiền vì những lý do khó hiểu, cần phải thận trọng. Điềm báo có kẻ che mắt, buông lời lừa gạt, bản mệnh có thể sẽ vướng phải cạm bẫy mà đem dâng hết tiền bạc cho kẻ xấu.

Tử vi cho rằng công việc của tuổi Thìn diễn ra gặp chút xáo trộn. Tử vi khuyên con giáp này cần nên rèn luyện sự nhạy bén, linh hoạt của mình để có thể ứng phó tốt với mọi tình huống trong công việc.

Người còn độc thân sẽ khá muộn phiền vì chẳng những tiền bạc thất thoát mà đến cả đường tình cảm cũng không như ý. Đợi chờ bao lâu nhưng tới cuối cùng lại thất vọng trước những gì nhận được, nhiều chuyện rắc rối cùng nảy sinh khiến tuổi Thìn muốn buông bỏ cuộc tình đơn phương.

Cuối ngày hôm nay 14/8: Danh sách 3 con giáp được CHIÊM TINH cảnh báo, ra đường phải cẩn thận nhìn trước sau, của cải hao mất, bản mệnh gặp rắc rối, họa từ đâu rơi xuống đầu - Ảnh 3
Người còn độc thân sẽ khá muộn phiền vì chẳng những tiền bạc thất thoát mà đến cả đường tình cảm cũng không như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 14/8: TOP 3 con giáp vận trình thăng tiến, lộc lá đầy nhà, may mắn chờ trước ngõ, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh sung túc an yên, tình - tiền viên mãn

Đúng 12h trưa nay 14/8: TOP 3 con giáp vận trình thăng tiến, lộc lá đầy nhà, may mắn chờ trước ngõ, gia đạo ngập hỷ sự, bản mệnh sung túc an yên, tình - tiền viên mãn

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay 14/8, 3 con giáp vận trình thăng tiến, lộc lá đủ đầy, may mắn gõ cửa, gia đạo ngập tràn hỷ sự.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 53 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 18 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 59 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026