Cuối ngày hôm nay 14/8: Danh sách 3 con giáp được CHIÊM TINH cảnh báo, ra đường phải cẩn thận nhìn trước sau, của cải hao mất, bản mệnh gặp rắc rối, họa từ đâu rơi xuống đầu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 14/8/2022 hôm nay, là một ngày hung cát đan xen với tuổi Mão. Bản mệnh được đón đào hoa nở rộ, nhưng lại gặp phải những rối ren, phiền phức khó có thể giải quyết được.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không nhận tín hiệu khả quan. Người độc thân từ chối tình cảm của người khác giới chỉ vì những vết thương trong quá khứ chưa kịp lành lại.

Con giáp này phải căng mình ra chống đỡ, xử lý những vấn đề bất ngờ nảy sinh do kẻ xấu kia đứng sau giật dây phá hoại. Dù luôn chăm chỉ làm việc nhưng vì bị hãm hại mà có thể sẽ phải chịu những đánh giá không tốt từ phía cấp trên.

Con giáp này phải căng mình ra chống đỡ, xử lý những vấn đề bất ngờ nảy sinh do kẻ xấu kia đứng sau giật dây phá hoại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 14/8/2022 hôm nay, tuổi Sửu có thể phải đối mặt với họa thị phi. Điềm báo tử vi cho thấy có người ghen tị với những gì con giáp này đạt được. Bản mệnh không cần phải để ý những lời nói xấu mà chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Lời khuyên cho con giáp này đó là khi đảm đương cùng lúc nhiều việc quá thì nên phân loại theo sự ưu tiên, xác định những công việc có thể làm ngay bây giờ và giải quyết nó một cách nhanh chóng sẽ tốt hơn nhiều so với việc cố gắng hoàn thành toàn bộ các việc một cách nửa vời.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Giữa bạn và đối phương vẫn còn tồn tại một chút bất hòa chỉ vì ai cũng bận rộn với những dự định riêng của mình. Nếu không muốn xuất hiện vết rạn nứt thì cả hai nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Vận trình tình cảm kém sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo Chủ nhật ngày 14/8/2022 hôm nay, tuổi Thìn có thể mất tiền vì những lý do khó hiểu, cần phải thận trọng. Điềm báo có kẻ che mắt, buông lời lừa gạt, bản mệnh có thể sẽ vướng phải cạm bẫy mà đem dâng hết tiền bạc cho kẻ xấu.

Tử vi cho rằng công việc của tuổi Thìn diễn ra gặp chút xáo trộn. Tử vi khuyên con giáp này cần nên rèn luyện sự nhạy bén, linh hoạt của mình để có thể ứng phó tốt với mọi tình huống trong công việc.

Người còn độc thân sẽ khá muộn phiền vì chẳng những tiền bạc thất thoát mà đến cả đường tình cảm cũng không như ý. Đợi chờ bao lâu nhưng tới cuối cùng lại thất vọng trước những gì nhận được, nhiều chuyện rắc rối cùng nảy sinh khiến tuổi Thìn muốn buông bỏ cuộc tình đơn phương.

Người còn độc thân sẽ khá muộn phiền vì chẳng những tiền bạc thất thoát mà đến cả đường tình cảm cũng không như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo