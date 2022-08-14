Đồng hồ điểm 12h trưa mai 15/8: Đầu tuần nhiều hỷ sự, 3 con giáp này xã giao hài hòa, vận trình tươi đẹp, công danh xán lạn, may mắn gõ cửa, bản mệnh tình - tiền viên mãn, đào hoa thắm vượng

Trong ngày thứ Hai, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi đủ đường. May mắn ngập tràn sẽ đến với con giáp này trong ngày làm việc vào thứ Hai. Hơn thế nữa, bản mệnh còn được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới trong thời gian sắp tới.

Con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Bản mệnh hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm của cả hai người chứ không chỉ của riêng ai.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Nguồn thu nhập từ công việc chính được cải thiện rõ rệt mang lại cho người tuổi này một cuộc sống thoải mái hơn trước đây.

Con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 15/8/2022 ngày mai, tình hình tài chính của tuổi Dần có dấu hiệu tích cực. Bản mệnh gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ làm việc suốt khoảng thời gian vừa qua, trong công việc chính và cả các công việc tay trái.

Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi. Khoản tiền này có thể giúp tuổi Dần dư dả trong một khoảng thời gian. Hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, tốt nhất là vào các công việc như đầu tư, tiết kiệm để khiến tiền đẻ ra tiền, thay vì chỉ tiêu xài hoang phí.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng, hài hòa. Bạn và nửa kia đang trải qua khoảng thời gian êm ấm, hạnh phúc bên nhau. Người độc thân sớm tìm được người yêu thương, chiều chuộng mình nhờ sự chủ động, chân thành của mình.

Vận trình tình cảm tươi sáng, hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tam Hội phù trợ giúp cho công việc của người tuổi Thùn tiến triển suôn sẻ. Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Đây chính là lý do khiến bạn được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng, có tác động lớn đến quá trình thăng tiến.

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình ngay trong ngày mai. Nếu đủ tin tưởng vào đối phương, đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác, tương lai rất hứa hẹn đấy.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển hanh thông. Ngũ hành tương sinh cho biết tình yêu có thể mang đến một sức mạnh tuyệt diệu giúp xua tan đi mọi uất ức gánh chịu trong lòng bấy lâu nay.

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo