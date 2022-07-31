Cuối ngày mai 1/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau kẻo họa từ đâu cũng rơi xuống đầu, xui rủi bủa vây, tài chính bất ổn, tình duyên gặp trắc trở

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 16:22

Chiêm tinh cảnh báo cuối ngày mai 1/8, 3 con giáp ra đường cẩn thận nhìn trước sau, bản mệnh gặp xui rủi đủ đường, tài chính bất ổn, gia đạo bất an.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Phá khiến người tuổi Mùi dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày hôm nay. Bạn có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm nhu yếu phẩm. Để không rơi vào cảnh cháy túi, hãy luôn chú ý đến số tiền còn lại trong túi của mình.

Đặc biệt, bạn cần chú ý bảo vệ tài sản, chớ sơ hở để rơi vào cảnh bị mất trộm, mất cắp. Đồng thời, bạn cũng cần giữ lý trí, chớ vội tin theo lời rủ rê, lôi kéo mua hàng của người khác. Muốn làm giàu, bạn cần phải nỗ lực bằng chính công sức của mình chứ không phải chờ đồng tiền từ trên trời rơi xuống.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không tốt tới vận trình tình cảm của bản mệnh. Có thể một khoảng cách vô hình nào đó đang đẩy hai người ra xa, bạn đừng ngại để cho mỗi người chút riêng tư để nhìn nhận lại cảm xúc của mình cũng như đối phương nhé. 

Cuối ngày mai 1/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau kẻo họa từ đâu cũng rơi xuống đầu, xui rủi bủa vây, tài chính bất ổn, tình duyên gặp trắc trở - Ảnh 1
Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không tốt tới vận trình tình cảm của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra gặp nhiều rắc rối, trở ngại. Cục diện Tự Hình xuống hiện khiến con giáp này gặp không ít vấn đề nan giải trong công việc. Đồng thời, bản mệnh còn dễ bị kích động, mất phương hướng nếu không được dẫn dắt bởi những người có kinh nghiệm.

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Ngọ chẳng thể nào bình tĩnh đối diện với rắc rối. Bạn thường xuyên thay đổi suy nghĩ và cách hành động, khiến cho nhiều người cảm thấy khó có thể đặt lòng tin được ở bạn. Thậm chí, bạn có thể đánh mất một vài cơ hội nhận nhiệm vụ quan trọng.

Ở giữa tập thể, bản mệnh nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, gây ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên cho bản thân mình được nghỉ ngơi, không nên cố gắng làm việc quá sức, dễ gây ra sai sót không đáng có.

Cuối ngày mai 1/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau kẻo họa từ đâu cũng rơi xuống đầu, xui rủi bủa vây, tài chính bất ổn, tình duyên gặp trắc trở - Ảnh 2
Ở giữa tập thể, bản mệnh nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có chút bất ổn. Con giáp này sẽ có thể vướng vào một cuộc tranh chấp trong công việc do có Tỷ Kiên gây họa. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quá lo lắng và cần giữ bình tĩnh giải quyết rồi mọi chuyện cũng lại đâu vào đấy.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc bất ổn. Bạn có khả năng rơi vào tình trạng túng thiếu, chật vật nếu không có phương án kiếm tiền dự phòng ngay lúc này. 

Chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn. Mâu thuẫn giữa bạn và người ấy càng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Những suy nghĩ bảo thủ, áp đăt của bạn chỉ khiến tình cảm hai bạn trở nên rạn nứt hơn mà thôi. Hãy bình tình và lắng nghe suy nghĩ của nhau hơn nhé. 

Cuối ngày mai 1/8: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau kẻo họa từ đâu cũng rơi xuống đầu, xui rủi bủa vây, tài chính bất ổn, tình duyên gặp trắc trở - Ảnh 3
Chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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