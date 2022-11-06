Cuối ngày hôm nay (6/11), 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón THẦN TÀI vào nhà, lì xì bao khổng lồ, vàng bạc bày ra trước mắt, cuối năm đổi đời lên hương, sắm nhà xịn, mua xe sang

Hôm nay tuổi Mùi nhờ cục diện Lục Hợp che chở nên có sự sáng suốt trí tuệ. Con giáp này có được sự phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt giải quyết mọi trở ngại, khó khăn trong công việc một cách thuận lợi. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh cả

Vận trình tình duyên của Tuổi Mùi trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Mùi nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Chẳng những công việc, thu nhập của bạn cũng có dấu hiệu tăng tiến khi tài lộc ào ào đổ về túi. Cũng nhờ người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì còn chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, dù vất vả hơn nhưng đây là con đường bạn đã chọn nên vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn cho tương lai, không chỉ vì bản thân mà còn cho cả gia đình của mình.

Hôm nay tuổi Mùi nhờ cục diện Lục Hợp che chở nên có sự sáng suốt trí tuệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết CN ngày 6/11/2022 hôm nay, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tuất thêm phần hanh thông suôn sẻ hơn. Dù là người đang ngồi trên ghế nhà trường hay đã đi làm đều có thể nhận được tin vui liên quan đến thành tích hay kết quả.

Vận trình tài lộc cũng có phần tươi sáng hơn. Cả Chính Tài và Thứ Tài đều có dấu hiệu tăng đáng kể. Mọi thứ đang đi đúng lộ trình mà bạn mong muốn, điều này giúp các khoản tích lũy của bạn đều khởi sắc hơn trước.

Về phương diện tình cảm trong ngày Hỏa Thổ tương sinh, sức hút của con giáp này khiến đối phương chẳng thể cưỡng lại được. Đối phương sẵn sàng bất cứ điều gì chỉ để khiến tuổi Tuất vui mà thôi. Một bất ngờ nho nhỏ mà nửa kia dành cho sẽ khiến trái tim bản mệnh thêm rộn ràng.

Về phương diện tình cảm trong ngày Hỏa Thổ tương sinh, sức hút của con giáp này khiến đối phương chẳng thể cưỡng lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào hôm nay CN 06/11/2022, Tuổi Hợi đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho Tuổi Mùi có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Tuổi Hợi nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Mùi cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Tuổi Hợi nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo