Cuối ngày hôm nay 28/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, bản mệnh cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, tình - tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 03:25

Cuối ngày hôm nay 28/10, 3 con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Thân

Tam Hội nâng bước người tuổi Thân, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ. 

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Bạn có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.   

Ngày ngũ hành tương sinh còn mang tới vận đào hoa nở rộ, nhiều cảm xúc thăng hoa, tích cực cho con giáp này. Các mối quan hệ với người khác giới đang tiến triển rất tốt, vừa có tình yêu vừa có bước phát triển trong công việc nên bản mệnh cảm thấy khá dễ chịu, phấn khởi.

Cuối ngày hôm nay 28/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, bản mệnh cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, tình - tiền viên mãn - Ảnh 1
Ngày ngũ hành tương sinh còn mang tới vận đào hoa nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ 6 này, Thiên Ấn là cát thần đảm bảo cho công việc của tuổi Ngọ diễn ra một cách tuần tự và êm xuôi. Cũng bởi thường ngày bạn luôn thận trọng, tỉ mỉ trong từng việc nhỏ nên kết quả ổn định là điều xứng đáng.

Bạn được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi giậm chân một chỗ vì rất uổng phí đó. Ngoài ra, bạn cần thêm sự linh hoạt và nhanh nhẹn để có thể tìm kiếm được nhiều cơ hội phát triển phù hợp hơn.

Về đường tình duyên hôm nay của tuổi Ngọ thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của Chính Quan. Bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Tuổi Ngọ gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chú đáo.

Cuối ngày hôm nay 28/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, bản mệnh cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, tình - tiền viên mãn - Ảnh 2
Về đường tình duyên hôm nay của tuổi Ngọ thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của Chính Quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và chú tâm lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. 

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, không nên từ chối các buổi gặp gỡ, bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó. 

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 28/10/22 của 12 con giáp cho thấy, khả năng làm việc của Hợi được đánh giá cao, những ý tưởng và đề xuất của bạn được lãnh đạo cũng như đồng nghiệp dễ dàng ghi nhận, sự nghiệp thăng tiến.

Cuối ngày hôm nay 28/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, bản mệnh cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc, tình - tiền viên mãn - Ảnh 3
Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 28/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, của cải chất đầy nhà, cuối năm gia đạo có tin vui, cặp đôi về chung một nhà

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Cuối ngày mai 28/10, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, lấy xô hứng vàng bạc, cuối năm gia đạo ngập tin vui, tình - tiền vượng sắc.

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