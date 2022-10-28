Cuối ngày hôm nay 28/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, kẻo tiền của không cánh mà bay, tài chính lao dốc, tình duyên trên bờ rạn nứt

Tử vi tuổi Mão hôm nay lâm Tử vận, hàm ý một ngày xấu về sự nghiệp. Người này lâm tử vận nên xấu tính, hay bới móc công việc của mọi người. Làm việc thiếu tính linh động, không linh hoạt giải quyết vấn đề.

Vận trình tình cảm lục đục. Ảnh hưởng của tiểu nhân khiến cho quan hệ tình cảm gia đình có nguy cơ rạn nứt vì xung đột bị đẩy lên đỉnh điểm. Người trong cuộc cố chấp và hơn thua từng chút một chứ không có sự bao dung nào ở đây.

Tuổi Mão lại khó tính trong chuyện tiền nong. Xử lý mặt giấy tờ hóa đơn gặp khó khăn vì tính cách không linh động nên ứng biến không tốt. Tính tình ngoại nhu trong cương gây nhiều mâu thuẫn. Vận tiền bạc nhiều sự mâu thuẫn, làm việc không kiên nhẫn nên gặp thiệt thòi.

Tử vi tuổi Mão hôm nay lâm Tử vận, hàm ý một ngày xấu về sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Do có họa tiểu nhân đeo bám và cố tình gây chuyện nên dù có thận trọng đến đâu thì cũng khó tránh khỏi tai hoạ này. Tuổi Thân hãy cứ coi đây là bài học kinh nghiệm quý giá cho những lần sau.

Vận trình tài lộc có chút xáo trộn. Nhưng tình hình xem ra vẫn chưa quá nghiêm trọng, bản mệnh vẫn đang kiểm soát tốt nguồn thu nhập của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia chưa chắc đã được yên bình trong ngày hôm nay. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Lời khuyên dành cho bạn là hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao.

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay dự báo vận khí tương hình vô ơn khiến sự nghiệp rất xấu, bị kẻ khác chơi xấu. Tuổi Sửu hôm nay quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét. Mặc dù bạn không có tâm cơ xấu xa hay chiếm hữu nhưng vì tính cách tự tin, tự cho mình là đúng gây ức chế cho đồng nghiệp.

Vận tài lộc dự báo hôm nay bạn sẽ khó lòng thành công với những dự án đầu tư tài chính, cho nên đừng quá vội vàng trong việc quyết định các khoản đầu tư. Bên cạnh đó, tuổi Sửu hôm nay là người kiêu ngạo, không chịu nhún nhường cho nên cũng không đi nhờ cậy ai giúp đỡ. Sự thiếu thốn về mặt tiền bạc lại càng nhiều hơn.

Vận trình tình duyên trong ngày không được vui vẻ cho lắm, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa, nguyên nhân có thể là vì con giáp này luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con cái nghe theo. Hãy thay đổi tính cách này của mình nếu muốn thấu hiểu con hơn.

Vận tài lộc dự báo hôm nay bạn sẽ khó lòng thành công - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo