Cuối ngày hôm nay 28/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, kẻo tiền của không cánh mà bay, tài chính lao dốc, tình duyên trên bờ rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 06:25

Cuối ngày hôm nay 28/10, 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, tiền tài hao mất, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an.

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão hôm nay lâm Tử vận, hàm ý một ngày xấu về sự nghiệp. Người này lâm tử vận nên xấu tính, hay bới móc công việc của mọi người. Làm việc thiếu tính linh động, không linh hoạt giải quyết vấn đề.

Tuổi Mão lại khó tính trong chuyện tiền nong. Xử lý mặt giấy tờ hóa đơn gặp khó khăn vì tính cách không linh động nên ứng biến không tốt. Tính tình ngoại nhu trong cương gây nhiều mâu thuẫn. Vận tiền bạc nhiều sự mâu thuẫn, làm việc không kiên nhẫn nên gặp thiệt thòi.

Vận trình tình cảm lục đục. Ảnh hưởng của tiểu nhân khiến cho quan hệ tình cảm gia đình có nguy cơ rạn nứt vì xung đột bị đẩy lên đỉnh điểm. Người trong cuộc cố chấp và hơn thua từng chút một chứ không có sự bao dung nào ở đây.

Cuối ngày hôm nay 28/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, kẻo tiền của không cánh mà bay, tài chính lao dốc, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 1
Tử vi tuổi Mão hôm nay lâm Tử vận, hàm ý một ngày xấu về sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Do có họa tiểu nhân đeo bám và cố tình gây chuyện nên dù có thận trọng đến đâu thì cũng khó tránh khỏi tai hoạ này. Tuổi Thân hãy cứ coi đây là bài học kinh nghiệm quý giá cho những lần sau.

Vận trình tài lộc có chút xáo trộn. Nhưng tình hình xem ra vẫn chưa quá nghiêm trọng, bản mệnh vẫn đang kiểm soát tốt nguồn thu nhập của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia chưa chắc đã được yên bình trong ngày hôm nay. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Lời khuyên dành cho bạn là hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao.

Cuối ngày hôm nay 28/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, kẻo tiền của không cánh mà bay, tài chính lao dốc, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay dự báo vận khí tương hình vô ơn khiến sự nghiệp rất xấu, bị kẻ khác chơi xấu. Tuổi Sửu hôm nay quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét. Mặc dù bạn không có tâm cơ xấu xa hay chiếm hữu nhưng vì tính cách tự tin, tự cho mình là đúng gây ức chế cho đồng nghiệp.

Vận tài lộc dự báo hôm nay bạn sẽ khó lòng thành công với những dự án đầu tư tài chính, cho nên đừng quá vội vàng trong việc quyết định các khoản đầu tư. Bên cạnh đó, tuổi Sửu hôm nay là người kiêu ngạo, không chịu nhún nhường cho nên cũng không đi nhờ cậy ai giúp đỡ. Sự thiếu thốn về mặt tiền bạc lại càng nhiều hơn.

Vận trình tình duyên trong ngày không được vui vẻ cho lắm, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa, nguyên nhân có thể là vì con giáp này luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con cái nghe theo. Hãy thay đổi tính cách này của mình nếu muốn thấu hiểu con hơn.

Cuối ngày hôm nay 28/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, kẻo tiền của không cánh mà bay, tài chính lao dốc, tình duyên trên bờ rạn nứt - Ảnh 3
Vận tài lộc dự báo hôm nay bạn sẽ khó lòng thành công - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 28/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, của cải chất đầy nhà, cuối năm gia đạo có tin vui, cặp đôi về chung một nhà

Cuối ngày mai 28/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, của cải chất đầy nhà, cuối năm gia đạo có tin vui, cặp đôi về chung một nhà

Cuối ngày mai 28/10, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, lấy xô hứng vàng bạc, cuối năm gia đạo ngập tin vui, tình - tiền vượng sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc