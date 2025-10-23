Cuối ngày hôm nay (23/10/2025), 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 23/10/2025 03:35

3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên tương đối dễ dàng và suôn sẻ. Người tuổi này sẽ tạo ra bước nhảy vọt đáng kể trên con đường công danh nhờ Quý Nhân phù trợ. Ngoài ra, với cách làm việc hăng sinh và luôn chịu thương chịu khó, bản mệnh hứa hẹn sẽ sớm hoàn thành kế hoạch trong ngày.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ “sóng yên biển lặng”. Chuyện tình yêu của các cặp đôi yêu nhau vẫn tiến triển tốt đẹp nhờ vào sự bao dung, nhường nhịn lẫn nhau. Người độc thân vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại nên chưa muốn kiếm người yêu vào lúc này. 

Cuối ngày hôm nay (23/10/2025), 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Qua đêm nay, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ tương đối bùng nổ và khởi sắc không ngờ. Bạn đang có sự khao khả mãnh liệt giữa việc khẳng định thực lực và kiếm thật nhiều tiền. Điều này dễ nhận thấy thông qua việc tuổi này nuôi dưỡng sự quyết tâm bằng những hành động thiết thực hàng ngày. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ đón nhiều tin vui. Ngũ hành tương sinh dự báo về những niềm vui, may mắn trong khía cạnh tình cảm. Nhờ đó mà con giáp này cũng cảm thấy an lòng hơn sau những sóng gió vừa đi qua. Những người đã lập gia đình được sum vầy cùng các thành viên khác vào cuối ngày. 

Cuối ngày hôm nay (23/10/2025), 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra trôi chảy, êm đẹp. Người làm kinh doanh, buôn bán có cơ hội khẳng định được năng lực của mình trên thương trường. Người làm công ăn lương nhận được sự tin tưởng từ cấp trên, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh. 

Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Người đang yêu may mắn tìm được một nửa yêu thương và cảm thấy thật hạnh phúc vì sự ân cần, chu đáo của đối phương. Người đã lập gia đình hiện đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người.

Cuối ngày hôm nay (23/10/2025), 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (23/10/2025), 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Cuối ngày hôm nay (23/10/2025), 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
10 ngày cuối tháng 10/2025: 3 con giáp HOAN HỶ đón Thần Tài, tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, sự nghiệp lên hương

10 ngày cuối tháng 10/2025: 3 con giáp HOAN HỶ đón Thần Tài, tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Top 3 con giáp giàu nhất tháng 11 dương: Ngọ bạc vàng dư dả, Thìn phú quý vinh hoa, Dần vận trình khai sáng

Top 3 con giáp giàu nhất tháng 11 dương: Ngọ bạc vàng dư dả, Thìn phú quý vinh hoa, Dần vận trình khai sáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Ngoại tình bỏ rơi gia đình, 10 năm sau người cha 50 tuổi nghe con gái nói điều này mới 'trào nước mắt hối hận'

Ngoại tình bỏ rơi gia đình, 10 năm sau người cha 50 tuổi nghe con gái nói điều này mới 'trào nước mắt hối hận'

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Người cha muốn nắm tay lần cuối không phải là vợ mình, sự thật bị phơi bày ngay trước giờ lâm chung

Người cha muốn nắm tay lần cuối không phải là vợ mình, sự thật bị phơi bày ngay trước giờ lâm chung

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Chồng xuất khẩu lao động mất tích bỗng trở về, người vợ chưa kịp cười đã 'khóc ngất' vì sự thật phũ phàng

Chồng xuất khẩu lao động mất tích bỗng trở về, người vợ chưa kịp cười đã 'khóc ngất' vì sự thật phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Hoảng loạn sau đêm 'tạm biệt', khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra giá trị thật sự ngoài hôn nhân

Hoảng loạn sau đêm 'tạm biệt', khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra giá trị thật sự ngoài hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước
Đúng 18h chiều mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Đúng 18h chiều mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Thấy vợ ngồi trong lòng người đàn ông lạ, tôi gượng gạo rời khỏi nhà không nói một lời

Thấy vợ ngồi trong lòng người đàn ông lạ, tôi gượng gạo rời khỏi nhà không nói một lời

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Chê bai không ngớt, nhưng màn 'phản chiến' của chị dâu khiến cả nhà phải sững sờ há hốc miệng

Chê bai không ngớt, nhưng màn 'phản chiến' của chị dâu khiến cả nhà phải sững sờ há hốc miệng

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Tử vi thứ Năm 23/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Năm 23/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/10/2025), Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/10/2025), Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

10 ngày cuối tháng 10/2025: 3 con giáp HOAN HỶ đón Thần Tài, tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, sự nghiệp lên hương

10 ngày cuối tháng 10/2025: 3 con giáp HOAN HỶ đón Thần Tài, tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, sự nghiệp lên hương

Top 3 con giáp giàu nhất tháng 11 dương: Ngọ bạc vàng dư dả, Thìn phú quý vinh hoa, Dần vận trình khai sáng

Top 3 con giáp giàu nhất tháng 11 dương: Ngọ bạc vàng dư dả, Thìn phú quý vinh hoa, Dần vận trình khai sáng

Đúng 18h chiều mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Đúng 18h chiều mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/10/2024, 3 con giáp MUA MAY BÁN ĐẮT, mang mệnh phú quý, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/10/2024, 3 con giáp MUA MAY BÁN ĐẮT, mang mệnh phú quý, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay tiền tỷ

Sau ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, Thần Tài bước đến, đẩy lùi vận xui, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', phúc vận vô biên, phát tài phát đạt không ai sánh bằng

Sau ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, Thần Tài bước đến, đẩy lùi vận xui, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', phúc vận vô biên, phát tài phát đạt không ai sánh bằng