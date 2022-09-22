Cuối ngày hôm nay 22/9: 3 con giáp này MAY MẮN hết phần thiên hạ, vận trình bùng nổ, tài lộc chất như núi, tiền bạc về chật túi, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 01:35

Cuối ngày hôm nay 22/9, 3 con giáp này may mắn hết phần thiên hạ, vận trình hanh thông, tài lộc như núi, tiền bạc về tay, quý nhân giúp đỡ, ngày ngập tràn viên mãn.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ hôm nay được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, đường sự nghiệp có nhiều may mắn hơn hẳn trước đó. Bản mệnh có năng lực nhưng trước giờ chưa có cơ hội thể hiện, song hôm nay đã hoàn toàn phát huy sức mình, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên.

Bản mệnh biết mình cần gì, mình có ưu thế ở đâu nên công việc không cần phải băn khoăn trước sau mà đã có định hướng sẵn cho bản thân. Bạn cũng trở nên vô cùng quyết đoán và không để người khác can thiệp vào vận mệnh của mình.

Thổ sinh Kim cũng giúp đường tình duyên của những chú Ngựa thêm phần thuận lợi. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy người phù hợp với mình trong những lúc khó khăn nhất. Hoàn cảnh tương đồng, bản mệnh cảm thấy đồng cảm và dễ dàng nảy sinh tình cảm với đối phương. Sự chia sẻ trong nhiều chuyện cuộc sống khiến cho hai trái tim dần sát lại nhau hơn.

Cuối ngày hôm nay 22/9: 3 con giáp này MAY MẮN hết phần thiên hạ, vận trình bùng nổ, tài lộc chất như núi, tiền bạc về chật túi, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
Thổ sinh Kim cũng giúp đường tình duyên của những chú Ngựa thêm phần thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần nhờ gặp tam hội cục nên sẽ có một ngày tràn đầy sức sống, không khí vô cùng mới mẻ. Con giáp này hăng hái, cởi mở, sẵn sàng học hỏi và khám phá những điều lạ lẫm, điều này rất có lợi cho người muốn học thêm nghề mới hoặc những công việc có tính chất mạo hiểm.

Bản mệnh có hứng thú với công việc nên hành động chăm chỉ, cố gắng theo đuổi đam mê. Tuy nhiên vì không có nhiều kinh nghiệm, cộng thêm lĩnh vực còn mới mẻ nên tuổi Dần sẽ khá mệt mỏi, nhưng chắc chắn con giáp này sẽ tích lũy được thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích cho mình.

Người độc thân có thể sẽ được bạn bè hay người quen giới thiệu cho người phù hợp, bản mệnh cũng có sẵn thiện cảm với đối phương nhưng còn phải cần thêm thời gian để hai bên hiểu thêm về nhau. Các cặp đôi cảm thấy tình yêu càng ngày càng thêm nồng cháy, có thể sẽ tính tới chuyện về chung một nhà.

Cuối ngày hôm nay 22/9: 3 con giáp này MAY MẮN hết phần thiên hạ, vận trình bùng nổ, tài lộc chất như núi, tiền bạc về chật túi, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 2
Người độc thân có thể sẽ được bạn bè hay người quen giới thiệu cho người phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ khởi sắc rạng rỡ, đi đâu cũng có người giúp đỡ, che chở. Đặc biệt là nam mệnh sẽ có lợi hơn, nếu biết tận dụng thì vị thế của con giáp này sẽ thay đổi hoàn toàn, thăng tiến khiến ai cũng phải mơ ước, ngưỡng mộ bởi quý nhân là người lãnh đạo, có chức có quyền.

Lại thêm ngũ hành Kim sinh Thủy còn giúp tình cảm thêm mặn nồng, các cặp đôi có thể đổi gió tình yêu của cả hai thông qua nhiều hoạt động thú vị hơn như cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn, cùng thưởng thức âm nhạc hoặc đơn giản là ngồi bên nhau nghe những câu chuyện đời thường của đối phương.

Về phương diện sức khỏe của tuổi Tỵ khá tốt, tinh thần ý chí rất vững vàng, dù khá bận rộn nhưng cũng không bị kiệt sức. Bản mệnh đã rèn luyện cho mình một nền tảng thể lực bền bỉ, dẻo dai nhưng đừng quá tham công tiếc việc, nên nghỉ ngơi thường xuyên, bồi dưỡng thêm để giữ gìn sức khỏe nhé.

Cuối ngày hôm nay 22/9: 3 con giáp này MAY MẮN hết phần thiên hạ, vận trình bùng nổ, tài lộc chất như núi, tiền bạc về chật túi, bản mệnh nhanh chóng giàu sang, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 3
Lại thêm ngũ hành Kim sinh Thủy còn giúp tình cảm thêm mặn nồng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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