Khuya mai 22/9: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, công danh xán lạn, cuối năm thăng quan tiến chức, vận trình lên hương, vận khí vây quanh, thập phần viên mãn

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra vô cùng dễ dàng. Có thể thấy những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của tuổi Sửu lâu nay đã được ghi nhận rõ ràng. Cấp trên đã có ý cất nhắc con giáp này lên những vị trí cao hơn, xứng tầm với những biểu hiện xuất sắc khi làm việc.

Lại thêm ngũ hành Kim sinh Thủy còn giúp tình cảm thêm mặn nồng, các cặp đôi có thể đổi gió tình yêu của cả hai thông qua nhiều hoạt động thú vị hơn như cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn, cùng thưởng thức âm nhạc hoặc đơn giản là ngồi bên nhau nghe những câu chuyện đời thường của đối phương.

Vận trình tài lộc vượng phát bất ngờ. Tiền rót vào túi như nước xuôi dòng, đặc biệt có lợi cho những người làm trong lĩnh vực kinh doanh có ý định đầu tư.

Vận trình tài lộc vượng phát bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết ngày mà người tuổi Tỵ may mắn ngập tràn, đón toàn tin vui. Ngày Thân Tỵ Nhị Hợp, con giáp này nhờ thế mà có vận trình tình cảm lên cao. Vợ chồng thấu hiểu nhau nên chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn hài hòa hạnh phúc. Hai người có sự tâm đầu ý hợp đến không ngờ, khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ.

Chẳng những vậy, Thiên Tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của những chú Rắn trong ngày mai cũng dồi dào chẳng kém. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả xứng đáng với những cố gắng trước đó của bạn, nó mang ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ nữa.

Vận trình tình cảm viên mãn. Tình yêu nhanh chóng tiến thêm một bước, là tín hiệu của sự thăng hoa và rực rỡ. Đây là cơ hội tốt để người độc thân thổ lộ tình cảm chôn giấu trong lòng bấy lâu với người mình thương yêu.

Thiên Tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của những chú Rắn trong ngày mai cũng dồi dào chẳng kém - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra khá dễ dàng. Nhưng con giáp này cần hạn chế suy nghĩ viễn vông hay xa rời thực tế. Thành công bền vững nhất chỉ có thể được xây dựng trên chính công sức và thực lực từ chính bản thân người đó.

Vận trình tài lộc dồi dào. Đặc biệt là công việc kinh doanh có xu hướng tăng trưởng tốt, đem lại doanh thu rủng rỉnh dưới sự hỗ trợ của Thực Thần.

Nhờ ngũ hành tương sinh, đường tình duyên khởi sắc, bản mệnh dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng có tin vui báo về sau bao ngày trông ngóng.

Nhờ ngũ hành tương sinh, đường tình duyên khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo