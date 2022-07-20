Cuối năm 2022, con giáp nào cần đề phòng sức khỏe, cẩn thận dẫm trúng vận xui?

Trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Sửu đã gặp phải không ít những thử thách, nhất là thời điểm giữa năm, sự nghiệp của họ có nhiều khoảng lặng đáng kể, khiến họ nhiều phen cảm thấy lao đao, áp lực.

Tuy nhiên, tuổi Sửu sẽ cần phải trải qua 1 bước đệm mới có thể gặt hái được nhiều thành tựu. Theo các chuyên gia phong thủy, về tổng thể thì tuổi Sửu có tháng 1 âm khá ổn định về công việc song sẽ không có quá nhiều bước tiến ngoạn mục.

Bước sang năm 2022, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp gặp thời đổi vận, từ cuộc sống đến công việc đều có những bước chuyển mình đáng kể.

Bên cạnh đó, họ cũng được khuyên không nên đầu tư hay mạo hiểm gì trong khoảng thời gian này, vì dễ gặp phải kẻ tiểu nhân, mất tiền lại mệt người.

Đổi lại, đường tình duyên và sức khỏe của tuổi Sửu lại rất ổn thỏa, không có gì cần phải lo lắng. Đây cũng là những điểm may mắn mà tuổi Sửu nên tận dụng, nhất là với những người đang muốn thành gia lập thất.

Tuổi Thân

Có thể nói những tháng đầu năm 2019 là những tháng đầy may mắn đối với những người tuổi Thân về mặt sức khỏe. Công danh sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân có đôi chút sóng gió nhưng bù lại, sức khỏe của con giáp này lại khá tốt. Ốm đau cũng chỉ ở mức qua loa rồi tự khỏi, không mất quá nhiều thời gian chữa trị.

Tuy nhiên, không vì thế mà tuổi Thân có thể chủ quan, lơ là việc chăm sóc bản thân. Tử vi 2022 của 12 con giáp nhận thấy, trong những tháng cuối năm, bạn cần chú ý hơn về sức khỏe tim mạch và đường ruột, nếu xảy ra vấn đề gì cần lập tức đi khám để phát hiện bệnh và chữa trị kịp thời, tránh để mọi thứ nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, những chú khỉ cũng cần hạn chế làm việc quá sức. Điều đó không chỉ gây áp lực, căng thẳng cho bản thân mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, khiến bạn dễ mắc các bệnh về mắt, cột sống và căn bệnh tâm lý đang trở lên phổ biến trong xã hội hiện nay mang tên: trầm cảm.

Chính vì vậy, lời khuyên cho người tuổi Thân là bạn cần tiến hành kiểm tra sức khỏe định kì để có thể ngăn ngừa và chữa trị kịp thời khi có dấu hiệu phát bệnh. Chỉ khi có được một sức khỏe dồi dào bạn mới có thể thoải mái và sẵn sàng cho những cơ hội, thách thức trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Vào những tháng cuối năm này, tuổi Tuất cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe xương khớp. Bạn nên tránh vận động mạnh và các hoạt động ngoài trời quá lâu cũng như uống đủ nước để duy trì thể trạng tốt.

Ngoài ra, vào những ngày mưa gió thất thường hoặc khi thời tiết trở lạnh, tuổi Tuất nên chú ý bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bạn nên cẩn thận trong việc lái xe và giữ ấm cho cơ thể.

Nhìn chung cuối năm 2022 là thời điểm tuổi Tuất nên tự mình chú ý tới sự an toàn và sức khỏe của bản thân để gia đình không phải lo lắng về mình. Có như vậy thì tinh thần bạn cũng sẽ thoải mái, vô tư hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.