Cuối năm 2022, con giáp nào cần đề phòng sức khỏe, cẩn thận dẫm trúng vận xui?

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 09:19

Những tháng cuối năm gần kề, các con giáp dưới đây cần hết sức đề phòng sức khỏe để tránh gặp chuyện chẳng lành.

Tuổi Sửu

Trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Sửu đã gặp phải không ít những thử thách, nhất là thời điểm giữa năm, sự nghiệp của họ có nhiều khoảng lặng đáng kể, khiến họ nhiều phen cảm thấy lao đao, áp lực.

Bước sang năm 2022, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp gặp thời đổi vận, từ cuộc sống đến công việc đều có những bước chuyển mình đáng kể.

Tuy nhiên, tuổi Sửu sẽ cần phải trải qua 1 bước đệm mới có thể gặt hái được nhiều thành tựu. Theo các chuyên gia phong thủy, về tổng thể thì tuổi Sửu có tháng 1 âm khá ổn định về công việc song sẽ không có quá nhiều bước tiến ngoạn mục.

Bên cạnh đó, họ cũng được khuyên không nên đầu tư hay mạo hiểm gì trong khoảng thời gian này, vì dễ gặp phải kẻ tiểu nhân, mất tiền lại mệt người.

Đổi lại, đường tình duyên và sức khỏe của tuổi Sửu lại rất ổn thỏa, không có gì cần phải lo lắng. Đây cũng là những điểm may mắn mà tuổi Sửu nên tận dụng, nhất là với những người đang muốn thành gia lập thất.

Tuổi Thân

Có thể nói những tháng đầu năm 2019 là những tháng đầy may mắn đối với những người tuổi Thân về mặt sức khỏe. Công danh sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân có đôi chút sóng gió nhưng bù lại, sức khỏe của con giáp này lại khá tốt. Ốm đau cũng chỉ ở mức qua loa rồi tự khỏi, không mất quá nhiều thời gian chữa trị. 

 

Tuy nhiên, không vì thế mà tuổi Thân có thể chủ quan, lơ là việc chăm sóc bản thân. Tử vi 2022 của 12 con giáp nhận thấy, trong những tháng cuối năm, bạn cần chú ý hơn về sức khỏe tim mạch và đường ruột, nếu xảy ra vấn đề gì cần lập tức đi khám để phát hiện bệnh và chữa trị kịp thời, tránh để mọi thứ nghiêm trọng hơn.

Cuối năm 2022, con giáp nào cần đề phòng sức khỏe, cẩn thận dẫm trúng vận xui? - Ảnh 1 

Bên cạnh đó, những chú khỉ cũng cần hạn chế làm việc quá sức. Điều đó không chỉ gây áp lực, căng thẳng cho bản thân mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, khiến bạn dễ mắc các bệnh về mắt, cột sống và căn bệnh tâm lý đang trở lên phổ biến trong xã hội hiện nay mang tên: trầm cảm. 

Chính vì vậy, lời khuyên cho người tuổi Thân là bạn cần tiến hành kiểm tra sức khỏe định kì để có thể ngăn ngừa và chữa trị kịp thời khi có dấu hiệu phát bệnh. Chỉ khi có được một sức khỏe dồi dào bạn mới có thể thoải mái và sẵn sàng cho những cơ hội, thách thức trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Vào những tháng cuối năm này, tuổi Tuất cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe xương khớp. Bạn nên tránh vận động mạnh và các hoạt động ngoài trời quá lâu cũng như uống đủ nước để duy trì thể trạng tốt.

Ngoài ra, vào những ngày mưa gió thất thường hoặc khi thời tiết trở lạnh, tuổi Tuất nên chú ý bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bạn nên cẩn thận trong việc lái xe và giữ ấm cho cơ thể.

Nhìn chung cuối năm 2022 là thời điểm tuổi Tuất nên tự mình chú ý tới sự an toàn và sức khỏe của bản thân để gia đình không phải lo lắng về mình. Có như vậy thì tinh thần bạn cũng sẽ thoải mái, vô tư hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Trong vòng 5 năm tới, con giáp 'số đỏ' nào cõng vàng còng lưng?

Trong vòng 5 năm tới, con giáp 'số đỏ' nào cõng vàng còng lưng?

Sau đây là 3 con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp trong 5 năm tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết