Cực hot: Trong 5 ngày tới, có 3 con giáp đường tài lộc tươi sáng đón tiền đè mang "túi ba gang" đi mà đựng, quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 17:45

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong 5 ngày tới (1, 2, 3, 4, 5/10) có 3 con giáp cực kỳ may mắn, cửa đón tài lộc luôn rộng mở làm mọi việc vô cùng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong 5 ngày tới (1, 2, 3, 4, 5/10) dưới sự che chở của Thực Thần, công việc của người tuổi Sửu lúc này ổn định mang lại nhiều động lực và cảm hứng cho bạn. Bạn cũng nên tận dụng ngay thời gian này để phát triển dự định về tài chính.

Nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ khi mà được cát thần này trợ giúp cho vận trình. Đặc biệt, thông qua các mối quan hệ xã giao, bạn còn có thể kiếm được một khoản tiền khá lớn. Bất ngờ này khiến bản mệnh vui vẻ suốt thời gian tới và bạn có thể hoàn thành dự định trước hạn đề ra.

Thổ khí quá vượng trong hôm nay có thể gây ra một số vấn đề về dạ dày và hệ tiêu hóa khiến bản mệnh ăn uống không được ngon miệng. Nếu thấy tình trạng chán ăn, người mỏi mệt kéo dài, bạn nên đi kiểm tra ngay để có thể chữa trị kịp thời.

Cực hot: Trong 5 ngày tới, có 3 con giáp đường tài lộc tươi sáng đón tiền đè mang 'túi ba gang' đi mà đựng, quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão vốn là những người tốt bụng, tử tế. Trong cuộc sống, họ luôn giữ thái độ tích cực, nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh còn có khiếu hài hước bẩm sinh, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếng cười cho những người xung quanh mình.

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong 5 ngày tới (1, 2, 3, 4, 5/10) người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

Cực hot: Trong 5 ngày tới, có 3 con giáp đường tài lộc tươi sáng đón tiền đè mang 'túi ba gang' đi mà đựng, quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong 5 ngày tới (1, 2, 3, 4, 5/10) người tuổi Mùi vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Mùi là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Vào thời điểm cuối năm 2022, người tuổi Mùi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Mùi còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Cực hot: Trong 5 ngày tới, có 3 con giáp đường tài lộc tươi sáng đón tiền đè mang 'túi ba gang' đi mà đựng, quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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