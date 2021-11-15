Cục diện Tương Phá, tiểu nhân phá hoại, 3 con giáp này ngày 15/11/2021 gặp rủi ro trong sự nghiệp, thị phi liên tiếp kéo đến

Tử vi ngày 15/11/2021 cho thấy 3 con giáp này gặp rủi ro trong sự nghiệp, thị phi liên tiếp kéo đến vì có cục diện Tương Phá, tiểu nhân phá hoại.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Nhiều khả năng người tuổi Tý sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong giai đoạn này vì tính cách bất cẩn và suy nghĩ thiếu thận trọng.

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Khối lượng công việc tăng đáng kể, cộng với các rắc rối chưa được giải quyết triệt để vô hình trung khiến con giáp này dễ nản lòng, bỏ cuộc. Ngoài ra, sự nhẹ dạ cả tin của tuổi Mão trở thành điểm lợi dụng tốt cho những kẻ có dã tâm lừa lọc, bội phản con giáp này.

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 15/11/2021 của 12 con giáp thấy người tuổi Thìn làm việc gì cũng khó thành công dưới tác động của cục diện Tương Hại. Thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện phía sau, tìm cơ hội phá phách thành quả lao động của bạn.

Vì thế, bạn cần phải cẩn thận trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, đừng vì việc quen mà trở nên thiếu lơ là, cảnh giác. Bạn chớ nên nhụt chí dù không được ai ủng hộ. Hãy quyết tâm làm mọi việc đến cùng, rồi bạn sẽ chứng minh được cho mọi người thấy mình đã làm đúng.

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Ngọ liên tiếp bị kẻ tiểu nhân giăng bẫy phá hoại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Ngọ liên tiếp bị kẻ tiểu nhân giăng bẫy phá hoại nên công việc tiến triển chậm chạp, nếu không muốn nói là giậm chân tại chỗ. Bản mệnh cần hết sức bình tĩnh để có thể giải quyết vấn đề.

Một số người hành xử nóng nảy có thể sẽ đẩy mình vào những rắc rối lớn hơn trong ngày hôm nay. Những chuyện thị phi liên tiếp kéo đến sẽ khiến bạn khó có thể ứng phó nổi. Bạn có biết mình càng nông nổi bao nhiêu thì kẻ tiểu nhân càng đắc ý bấy nhiêu không?

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuc-dien-tuong-pha-tieu-nhan-pha-hoai-3-con-giap-nay-ngay-15-11-2021-gap-rui-ro-trong-su-nghiep-thi-phi-lien-tiep-keo-den-436474.html