Thực Thần soi chiếu, Nhị Hợp nâng đỡ, 3 con giáp này ngày 15/11/2021 tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vững chắc

Tâm linh - Tử vi 15/11/2021 00:46

Tử vi ngày 15/11/2021 cho thấy 3 con giáp này tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vững chắc vì có Thực Thần soi chiếu, Nhị Hợp nâng đỡ.

Tuổi Sửu

Thực Thần mang đến nguồn tiền bạc rủng rỉnh cho người tuổi Sửu, đặc biệt nếu như bạn là người làm nghề tự do. Bạn được quý nhân giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác đầy triển vọng, giúp đồng tiền đổ về túi một cách nhanh chóng.

Một vài người nên chú ý mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh, bởi họ có thể trở thành nguồn trợ giúp đắc lực cho bạn trong tương lai. Việc hợp tác với nhiều người cũng đem lại cho bạn nhiều lợi nhuận hơn là việc bạn chỉ làm một mình.

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Thực Thần mang đến nguồn tiền bạc rủng rỉnh cho người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày 15/11/2021 hôm nay, tài tinh chiếu mệnh, may mắn đến với tuổi Thân trên phương diện tài lộc. Nếu là người làm ăn, con giáp này có thể kết giao được với nhiều bạn hàng mới, mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất, giúp lợi nhuận đổ về ào ạt.

Người làm công ăn lương cũng nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Con giáp này có thể thấy rằng mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp, cấp trên luôn rõ bản mệnh đã làm được những gì.

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Chính Tài mang tới nhiều dấu hiệu tích cực trên con đường tài lộc cho người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài mang tới nhiều dấu hiệu tích cực trên con đường tài lộc cho người tuổi Dậu. Dù làm trên lĩnh vực gì, bạn cũng sẽ gặt hái được thành quả đáng mừng, cốt là bạn đã chăm chỉ và cố gắng hơn mọi người trong suốt thời gian qua.

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu có một ngày hợp tác làm ăn có lợi. Bạn làm quen được với những đối tác đầy triển vọng, đôi bên có thể nhanh chóng hợp tác để thu về lợi nhuận nhiều gấp nhiều lần hiện tại. Hãy giữ quan hệ với đối phương nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ ngày 15/11 đến 21/11/2021, 3 con giáp này thoát khỏi nợ nần, tiền vào đầy túi nhờ có Chính Tài xuất hiện, Thái Dương che chở.

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