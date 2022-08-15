Con giáp nữ nào ghét nhất thói trăng hoa, khi chia tay sẽ dứt khoát không hề bi luy?

Phụ nữ tuổi Sửu có tính cách rất kiên định, vững vàng, mạnh mẽ, đôi lúc hơi bướng bỉnh và cứng đầu. Mong muốn lớn nhất trong cuộc đời họ là được sống cho bản thân, không muốn bỏ lỡ điều gì, cũng không muốn ngược đãi bản thân.

Nàng giáp này luôn suy nghĩ cẩn thận về mọi thứ mình làm và sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ quyết định xốc nổi có thể dẫn đến sai lầm nào. Sau khi bước vào cánh cửa hôn nhân, họ trở thành mẫu phụ nữ rất đảm đang trong gia đình, giỏi lo toan và chăm sóc chồng con. Họ rất coi trọng cảm xúc và tình cảm của bản thân, nếu nửa kia thực sự yêu họ, họ sẽ trân trọng và đáp lại bằng sự chân thành tương tự.

Nhưng nếu nửa kia đã có hành động vụng trộm thì con giáp nữ này tuyệt đối sẽ không tha thứ. Đối với nàng tuổi Sửu, chung thủy là điều cốt lõi trong một cuộc hôn nhân, ngoại tình là điều không thể tha thứ.

Cho nên dù chồng có "trật đường ray" một lần, dù trong lòng còn rất yêu nhưng cô ấy cũng sẽ dứt khoát từ đưa ra quyết định chia tay, không bao giờ chịu cảnh ấm ức ngồi nhà chờ đợi một người chưa chắc đã quay đầu về.

Tuổi Hợi

Những bạn gái cầm tinh con giáp tuổi Hợi vô cùng thận trọng khi yêu, chính vì thế nên khi đã yêu thì các nàng sẽ như một ngọn lửa bùng cháy, rất mãnh liệt. Họ lãng mạn, tỉ mỉ và tinh tế, nên người yêu của cô nàng lúc nào cũng cảm thấy tình cảm mặn nồng, không muốn rời xa. Hơn nữa, con giáp này thường xác định chuyện tương lai lâu dài nên một mực kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Bên cạnh đó, trong tình yêu, con giáp nữ tuổi Hợi rất mạnh mẽ, dứt khoát. Nếu như có chuyện hai người phải chia tay, thì đó là vì đối phương chưa đủ trân trọng nàng mà thôi.

Tuổi Tị

Phụ nữ tuổi Tị là tuýp người bình tĩnh và điềm đạm, nội tâm tinh tế, thái độ làm người rất hào phóng và đứng đắn. Ấn tượng mà họ đem đến cho mọi người ngay từ lần đầu mới tiếp xúc là sự lạnh lùng của bản thân. Cho nên, con giáp này thường khác xa cách, không dễ dàng sa chân vào một mối quan hệ.

Chỉ một khi đã yêu ai thì cô ấy sẽ hết lòng yêu thương đối phương, dành cho người ấy sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ, trao đi không chút giữ lại.

Nhưng tình yêu và sự bao dung của họ sẽ mãi còn nếu nửa kia cũng hết lòng toàn tâm toàn ý yêu họ. Còn một khi phát hiện đối phương đã lừa dối, trái tim và tâm trí của người đó không còn đặt nơi mình, vậy thì chẳng khác nào đã giáng một cú tát trời đánh lên tình cảm và tôn nghiêm của những nàng Rắn. Như vậy thì làm sao cô ấy có thể tha thứ cho hành động ngoại tình của bạn đời?

Cho dù người ấy có giải thích nhiều thế nào đi chăng nữa cũng chẳng ích gì. Không có gì khó chấp nhận hơn sự phản bội và lừa dối với nàng tuổi Tị.

Họ ghét nhất những người đàn ông không chung thủy trong hôn nhân, không chỉ phản bội tình cảm mà còn chà đạp lên tôn nghiệm của họ.

Với họ, chuyện gì đã xảy ra lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai, nên dù cho có vô tình hay cố ý, tuổi Dậu cũng không bao giờ chấp nhận chuyện đối phương thiếu chung thủy.

Phụ nữ tuổi Tị luôn rất coi trọng nội tâm của bản thân, sống cuộc sống không thỏa hiệp, cũng không bao giờ ôm phần thiệt về mình chỉ để níu kéo một người vốn đã "trật bánh".

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.