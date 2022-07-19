Con giáp nữ cầm kì thi họa có đủ lại còn tính nết dịu dàng, cưới về là phúc khí 3 đời cho nhà chàng!

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 09:05

Bề ngoài xinh đẹp dịu dàng lại còn cầm kị thi họa thì chàng nào chẳng mê!

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất luôn trẻ trung và tràn đầy sức sống, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, hòa đồng, thích kết bạn, tiệc tùng, thích được thể hiện bản thân.

Dù làm việc gì, họ cũng suy nghĩ cẩn trọng, thấu đáo. Họ biết lúc nào nên tiến hay lui, biết cách đối nhân xử thế và là người cực kỳ khéo léo, mềm mỏng trong mọi tình huống. 

Khi yêu ai, nàng giáp này rất mực chung thủy và quan tâm đối phương, luôn ở bên người ấy dù họ đi bất cứ nơi đâu. Chính tính cách dịu dàng, đằm thắm của phụ nữ tuối Tuất khiến các chàng trai không thể chống đỡ mà say mê. Hơn thế, tình yêu cũng khiến các cô gái tuổi Tuất trở nên sâu sắc, ngọt ngào và cực kỳ ấm áp. 

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu là một trong những con giáp đem lại nhiều may mắn và thịnh vượng cho chồng sau khi kết hôn. Trong gia đình, phụ nữ tuổi Sửu thường rất chăm chỉ và đảm đang. Họ giỏi trong việc chăm sóc gia đình nhưng vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ trong công việc và có thể chia sẻ khó khăn với chồng.

Con giáp nữ cầm kì thi họa có đủ lại còn tính nết dịu dàng, cưới về là phúc khí 3 đời cho nhà chàng! - Ảnh 1
Tuy nhiên, người phụ nữ tuổi Sửu quan điểm 'đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm' nên họ không quá ham thích với công danh sự nghiệp mà dành nhiều thời gian chăm sóc con cái.

Họ dạy dỗ nên những người con rất tài giỏi và đức độ, con cái của họ chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ mình.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ lúc nào cũng tự tin, rạng rỡ, không giả tạo, không che giấu cảm xúc vui buồn của mình.

Họ có khả năng giao tiếp tốt, lại thêm cử chỉ duyên dáng, điềm đạm, họ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Khi tiếp xúc nhiều, các chàng trai sẽ thấy đời sống nội tâm phong phú của nàng giáp này. Họ rất coi trọng tình cảm và là hình mẫu người phụ nữ lý tưởng.

Phụ nữ tuổi Ngọ cũng luôn toát ra rất nhiều năng lượng tích cực, do đó họ sẽ thu hút nhiều sự chú ý và theo đuổi của cánh mày râu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

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