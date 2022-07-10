Con giáp nào thành công vang dội nhờ khả năng nhìn xa trông rộng, lường trước được mọi việc?

Người tuổi Sửu được rất nhiều người tin tưởng bởi họ có bản tính thật thà, nghiêm túc, thận trọng. Dường như con giáp này chẳng bao giờ đưa ra những quyết định gì nông nổi hoặc liều lĩnh, mà luôn suy nghĩ thật kỹ trước sau mỗi khi bắt tay vào làm việc gì. Khi được giao nhiệm vụ, họ sẽ tính trước tất cả những khó khăn, trắc trở hay thuận lợi mình sẽ gặp phải, nhờ thế mà họ luôn đưa ra được những phương án giải quyết rất hợp tình hợp lý và kịp thời. Con giáo nhìn xa trông rộng này cho rằng nếu làm việc mà chỉ được đến đâu hay đến đó, nước đến chân mới nhảy, hoặc gặp trục trặc thật sự rồi mới cuống cuồng tìm cách giải quyết thì không thể nào thành công trong sự nghiệp được. Vì thế, ngoài việc tính toán chu toàn, họ còn vạch ra trước mắt rất nhiều phương án phát triển khác nhau nữa.

Người tuổi Thìn có khả năng về mọi mặt, luôn đem đến sự nổi trội và tài năng xuất sắc giữa đám đông. Là những người quyết đoán và có phần táo bạo, vì vậy người tuổi Thìn sẵn sàng phá vỡ nhiểu thử thách và vượt lên khả năng của chính mình.

Họ không chấp nhận bản thân mình bị gò bó trong quá nhiều xiềng xích và ràng buộc. Để có thể đạt được những điều không tưởng, họ chấp nhận phá vỡ mọi thói quen và làm nhiều việc khác nhau.

Ngay cả khi gặp thất bại, người tuổi Thìn cũng sẽ không chùn bước mà vẫn tiếp tục thách thức bản thân vượt nghịch cảnh.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị luôn vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, bởi bản tính hay soi xét và yêu cầu sự hoàn hảo cao độ nên họ không muốn bất cứ công việc nào mình phụ trách xảy ra sai sót gì.



Vì thế, mỗi khi bắt tay vào làm việc, con giáp này luôn tính toán kỹ lưỡng những khả năng có thể xảy đến, đồng thời lập phương án xử lý một cách rất chu toàn. Mỗi khi giao việc gì cho họ, hẳn cấp trên sẽ luôn cảm thấy cực kỳ yên tâm.



Theo tử vi, tuổi này thích hợp làm những công việc yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thật rất cao, ví dụ như kế toán, kiểm toán, ngân hàng…



Ngoài ra, vì là con giáp nhìn xa trông rộng nên họ sẽ rất giỏi trong công việc lập kế hoạch, đề ra phương án phát triển mới cho đơn vị, cho công ty.

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