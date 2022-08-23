Con giáp nào xui xẻo năm 2023 vì phạm thái tuế?

Bước sang năm 2023 các con giáp dưới đây vẫn không hết khổ.

Tuổi Tý

Năm 2023 là năm Tam tai thứ 2 tuổi Tý bước vào hạn xấu. Đây được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Tý bước sang năm 2023 cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc 'rơi rớt', dễ gặp thị phi. Bản mệnh cần cẩn trọng trong đi lại, hạn chế xuất hành, kỵ sông kỵ biển để tránh rủi ro.

Tuổi Mão

Năm 2023 là năm tuổi của người tuổi Mão nên cuộc sống và sự nghiệp sẽ đối mặt với nhiều thách thức, áp lực cũng tăng lên rất nhiều.

Trong năm 2023, công việc liên tiếp gặp những trở ngại, nên dù có cố gắng, nỗ lực nhưng kết quả thu về cũng không như mong muốn và đặc biệt thu nhập cũng vì thế mà giảm sút.

Áp lực công việc, tiền bạc cũng sẽ khiến tâm trạng của người tuổi Mão không tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến chuyện tình cảm, hôn nhân. Nếu không biết tiết chế, cân bằng thậm chí còn đối mặt với chuyện chia tay.

Tuổi Thân

Bước sang năm 2023, tuổi Thân sẽ gặp hạn Tam tai. Do gặp Thiên Hình Tinh Quân, nhiều chuyện không may mắn sẽ bất ngờ xảy ra với những người tuổi Thân.

Đường công danh sự nghiệp có nhiều rắc rối. Những người tuổi Thân cần hết sức tỉnh táo đề phòng kẻ gian hãm hại. Hạn Tam tai còn khiến tuổi Thân dễ vướng vào kiện cáo. Nên cẩn trọng trong buôn bán làm ăn.

Đây là năm thứ hai tuổi Thân gặp hạn Tam tai, có thể là năm hạn nặng nhất nên bản mệnh này cần cân nhắc kỹ càng trước khi đầu tư tiền bạc, đề phòng thị phi gây tiếng xấu.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khả0

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