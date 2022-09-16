Con giáp nào trúng số độc đắc tận 2 lần trong nửa cuối tháng 9, tài vận phất rực lửa, sự nghiệp sáng chói, vạn sự tốt lành?

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 14:05

Ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu trong nửa cuối tháng 9, trúng số độc đắc liền liền.

Tuổi Dậu

Nhờ có cát tinh trợ mệnh nên người tuổi Dậu sẽ giành được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Con giáp này cống hiến hết sức mình cho công việc, mở ra những cơ hội tốt tới đến không ngờ, đây quả là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Con đường tiến thân không còn xa xôi nữa.

Về phương diện tình cảm của người tuổi Dậu trong nửa cuối tháng 9, con giáp này có cơ may tìm thấy được một nửa của mình trong thời gian này. Ngũ hành Thổ được Hỏa dưỡng nên mang tới nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái cho bản mệnh.

Con giáp nào trúng số độc đắc tận 2 lần trong nửa cuối tháng 9, tài vận phất rực lửa, sự nghiệp sáng chói, vạn sự tốt lành? - Ảnh 1
Nhờ có cát tinh trợ mệnh nên người tuổi Dậu sẽ giành được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và bao dung. Cũng vì lòng tốt của mình, bạn được những người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ tài năng và làm việc chăm chỉ, người tuổi này sớm gây dựng được sự nghiệp ổn định, thành công.

Nửa cuối tháng 9, sự nghiệp của con giáp này có bước tiến thấy rõ. Về mặt học hành, bạn đạt được kết quả cao. Kết quả học tập tốt chính là bước đệm để bạn thành công hơn trong sự nghiệp. Tại nơi làm việc, người tuổi Hợi nhận được sự nâng đỡ từ cấp trên. Bạn có cơ hội để thử sức mình với các công việc mới, phù hợp với năng lực của bản thân.

Trong thời gian này, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, đầu tư dễ sinh lời. Vì vậy, bạn nên chú trọng vào đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn. Ngoài ra, bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, học tập, nâng cao trình độ, hoàn thiện bản thân.

Con giáp nào trúng số độc đắc tận 2 lần trong nửa cuối tháng 9, tài vận phất rực lửa, sự nghiệp sáng chói, vạn sự tốt lành? - Ảnh 2
Nửa cuối tháng 9, sự nghiệp của con giáp này có bước tiến thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong nửa cuối tháng 9, người tuổi Ngọ có được vận may trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Thời gian này, Ngọ sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Ngọ dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

Người tuổi Ngọ làm kinh doanh nên tích cực, mạnh dạn hơn nữa. Cơ hội làm ăn không đến nhiều lần vì vậy bạn cần nắm bắt cơ hội để kiếm nguồn thu nhập lớn cho mình.

Trong thời gian này, người tuổi Ngọ sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Những người đang làm hoạt động kinh doanh có thể đổi vận phát tài, trở thành đại gia khiến ai cũng phải ghen tỵ. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực.

Con giáp nào trúng số độc đắc tận 2 lần trong nửa cuối tháng 9, tài vận phất rực lửa, sự nghiệp sáng chói, vạn sự tốt lành? - Ảnh 3
Trong nửa cuối tháng 9, người tuổi Ngọ có được vận may trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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