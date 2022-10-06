Con giáp nào trời ban sức khỏe, sống trường thọ đến 100 tuổi?

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 23:50

Họ thường sống thọ hơn người khác. Về già, con giáp này được hưởng cuộc sống an nhàn, trường thọ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu sinh ra đã được trời ban phúc khí dồi dào. Có thể, người tuổi này không may mắn sinh trưởng trong gia đình giàu có. Ngay từ nhỏ, họ trải qua nhiều khó khăn, biến cố. Tuy vậy, chính trong môi trường sống như vậy đã giúp con giáp này tôi rèn nên ý chí, bản lĩnh.

Người tuổi này thường có sức khỏe dồi dào. Họ có thể học tập, làm việc cả ngày lẫn đêm không biết mệt. Khi đã theo đuổi công việc, lĩnh vực nào, con giáp này luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Về già, người tuổi này tuy không quá giàu có nhưng cũng có cuộc sống khá an nhàn.

Người tuổi Sửu quan tâm đến sức khỏe, thường xuyên tập thể dục và áp dụng chế độ ăn uống khoa học. Chính vì vậy họ giữ được sức khỏe tốt, về già sống trường thọ.

Tuổi Dần

Trong tử vi, những người cầm tinh con Hổ thường hướng ngoại, phóng khoáng và lạc quan. Khi gặp chuyện muộn phiền họ không lo âu mà chỉ cần suy nghĩ phút chốc và sau một giấc ngủ là mọi chuyện đã đâu vào đó. Đặc biệt, người tuổi Dần dù là lúc còn trẻ hay khi đã trưởng thành vẫn không bị mất đi tính lạc quan, xởi lởi do đó đời sống tinh thần luôn phong phú, vui tươi. Điều này cũng giúp họ sống lâu và có vẻ ngoài trẻ hơn độ tuổi.

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Thêm vào đó, những người tuổi này cũng có nhiều hoài bão, ước mơ. Thông thường sống hết mình, nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu. Cứ như vậy, họ thẳng tiến tới tương lai bình ổn, an nhàn, sức khỏe càng ngày càng dẻo dai, phúc lộc ngày một tăng dần. Thế vận mệnh tuổi này tốt là điều dễ hiểu.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi được biết với tính cách hiền lành, hài hòa, chịu thương chịu khó. Họ không có nhiều tham vọng, dễ bằng lòng với những gì mình có.

Với con giáp tuổi Hợi, mỗi ngày, chỉ cần họ có thể mở mắt, ăn uống, đi lại hàng ngày cũng là một điều hạnh phúc. Người tuổi này không có tham vọng quá lớn. Đây cũng là lý do giúp họ tránh được áp lực.

Họ thích tập thể dục, đi dạo và ngắm cảnh sau giờ làm. Người tuổi Hợi biết áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh nên dù ở lứa tuổi bao nhiêu, họ cũng giữ được thân hình khá cân đối. Nhờ có sức khỏe tốt nên con giáp này rất ít khi ốm đau, bệnh tật. Họ thường sống thọ hơn người khác. Về già, con giáp này được hưởng cuộc sống an nhàn, trường thọ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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