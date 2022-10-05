Con giáp nào ích kỷ sẵn sàng làm tổn thương người khác vì lợi ích bản thân?

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 12:00

Vì tính ích kỷ của mình mà các con giáp dưới đây sẵn sàng làm tổn thương người khác.

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý luôn coi lợi ích của mình là trên hết, là một trong những con giáp coi bản thân là nhất quả đất, chỉ cần là việc có lợi cho bản thân mình thì họ thậm chí có thể từ bỏ cả tình thân và tình bạn.

Con giáp ích kỷ này cho rằng trong cuộc sống, mình có thiếu bất cứ thứ gì, trừ tiền bạc. Chỉ cần có tiền, họ sẽ thỏa mãn được mọi nhu cầu vật chất cần thiết, mới có thể sống thoải mái được.

Tuổi Tý không nên quá tham lam, bởi đến một lúc nào đó, khi bạn nhận ra quanh mình đã không còn ai thân thiết, bạn sẽ cảm thấy mình thật cô độc, tiền bạc cũng không thể mua lại được tình thân.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có tính chiếm hữu và thích kiểm soát, tham lam, chậm nhiệt (ngược lại với nhiệt tình) và thực dụng. Điều này thực ra cũng chỉ là vì bản thân bạn, tuy nhiên sự kiểm soát quá đà hay lạnh lùng quá mức khiến cho bạn trở nên ích kỷ và chỉ biết đến bản thân mình.

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Đặc biệt là những người tuổi Sửu sinh ra vào mùa đông thì lại càng rõ hơn tính cách này. Lời khuyên dành cho các bạn là nên hạn chế sự kiểm soát và chiếm hữu của mình, học cách chia sẻ sẽ giúp cho bạn có nhiều mối quan hệ chân thành và tốt đẹp hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có bản tính tương đối hiền hòa, bằng lòng với hiện tại, thế nhưng vì bản tính lười biếng, thỉnh thoảng họ sẽ có ý định chiếm lấy công lao của người khác, nếu cảm thấy điều đó có lợi cho mình. Một khi đã quyết định làm việc này, họ sẽ bỏ ngoài tai lời đánh giá của người khác về mình, chỉ cần cuối cùng lợi ích vẫn nằm trong tay mình là được.

Vì lợi ích, họ thậm chí cũng không mấy quan tâm đến lời can ngăn của những người thân thiết nhất. Còn nếu không chiếm được công lao của người khác, nhìn thấy người khác có công lao, họ sẽ cảm thấy rất khó chịu.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo

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