Con giáp nào tin người quá đáng nên hay dễ bị lừa gạt, cần cẩn trọng đề phòng?

Những người cầm tinh con Trâu thường hiền lành chất phác, họ cũng phản ứng chậm hơn những người khác. Nếu nói về khả năng nhẫn nại và kiên trì thì có lẽ chẳng ai vượt qua được người tuổi Sửu, điều đó cũng thường đem lại cho họ những phần thưởng đáng tự hào.

Song con giáp này thiếu sót nghiêm trọng về khái niệm tiền bạc. Bình thường tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc thì phải rồi, nhưng khi nhìn thấy thứ mà mình thích thì họ chẳng ngần ngại vung tay, dù bản thân không đủ khả năng chi trả.

Hơn nữa, người tuổi Sửu lại hay mềm lòng, hay lo chuyện bao đồng. Nhiệt tình quá mức nên dù là người lạ nhưng thấy họ gặp khó khăn là con giáp này lại xắn tay giúp đỡ. Giờ xã hội lắm kẻ lừa đảo nên với tính cách như vậy, người tuổi Sửu là mục tiêu mà bọn chúng thường hay nhắm tới, chỉ cần người ta nói vài câu yếu đuối gợi lòng thương là con giáp này dễ dàng mắc bẫy, gặp điều xui xẻo.

Tuổi Dần



Tử vi tháng này, những người thuộc tuổi Dần sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong cuộc sống, công việc và chuyện tình cảm. Trong công việc, tuy bản mệnh làm việc rất nhiệt tình, chăm chỉ, lọt vào “tầm ngắm” của lãnh đạo và gặt hái thành công.

Nhưng vì lối suy nghĩ quá đơn giản nên khiến khả năng đề phòng của con giáp này bị giảm sút. Từ đó, tạo điều kiện cho kẻ xấu tha hồ lợi dụng người tuổi Dần. Bên cạnh đó, người cầm tinh con hổ còn bị người khác ghen ghét và hãm hại. Vì vậy trong tháng 12, tuổi Dần phải thật cẩn thận và luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh.

Ngoài ra, khi mưu sự việc gì bản mệnh cũng nên cân nhắc thật kỹ nếu không sẽ gặp thất bại liên miên, xui rủi đeo bám. Đi đường người tuổi Dần phải lưu ý cẩn thận xe cộ để tránh xây xát và tránh bị phạt hành chính.



Trong chuyện tình cảm, với những con giáp đã lập gia đình nên cẩn thận kẻo có người thứ ba can thiệp khiến vợ chồng mâu thuẫn, tranh cãi.

Tuổi Ngọ

Đây là con giáp dễ gặt hái được nhiều thành công, nhưng để đến được với thành công thì họ cũng phải trải qua không ít thất bại. Riêng về khả năng kiếm tiền thì người tuổi Ngọ rất giỏi, họ vừa thông minh lại có tài nên nắm bắt được khá nhiều cơ hội thành công.

Song tiền kiếm được càng nhiều thì xung quanh lại càng lắm kẻ tiểu nhân vì muốn trục lợi mà tiếp cận. Những kẻ này vốn ban đầu muốn xin chút lộc rơi vãi, nhưng sau đó nghe ngóng tình hình thì bắt đầu lên kế hoạch để đào mỏ. Người tuổi Ngọ tính tình vốn đơn thuần, lòng dạ chẳng chút tâm cơ nên với những kẻ tiểu nhân nham hiểm như vậy thì hoàn toàn không có phần thắng. Họ dễ dàng bị lừa gạt bởi luôn tin tưởng đối phương, dù có mắc lừa cũng chẳng hề hay biết.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!