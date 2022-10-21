Con giáp nào tiền vào như nước con giáp nào đen đủi 6 tháng đầu năm 2023?

Tuổi Sửu là con giáp chăm chỉ hiền lành luôn nỗ lực hết mình trong công việc. Trước đó, người tuổi Sửu dính hạn Tam Tai nên cuộc sống có nhiều khó khăn đưa tới. Tuy nhiên, từ năm 2022 thì con đường tài lộc của người tuổi Sửu đã khởi sắc hơn đôi chút. Nhưng bước vào năm 2023 thì càng thêm phần rực rỡ. Đặc biệt tử vi trong 6 tháng đầu năm Quý Mão 2023 người tuổi Sửu chính là con giáp nhận được bổng lộc bề trên ban thưởng nên đường công danh, tiền bạc lên vun vút khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023 người tuổi Sửu không chỉ may mắn về đường công danh, tài lộc mà còn rất may mắn về đường tình duyên. Với người còn độc thân thì đây là cơ hội cho bạn tìm thấy tình duyên đích thực của đời mình. Với người đã có nơi có chỗ thì đôi bên càng thêm gắn bó hạnh phúc.

6 tháng đầu năm 2023 – năm Quý Mão, tuổi Tý gặp Mão sinh tương hình vô lễ nên cuộc sống của con giáp này gặp nhiều khó khăn, công việc bấp bênh, vướng phải nhiều thị phi.

Tý thuộc Thủy, Mão thuộc Mộc. Theo ngũ hành, Thủy sinh Mộc. Nên nếu ví Tý (Thủy) là mẹ thì Mão (Mộc) được coi như con. Trong trường hợp tuổi Tý vượng thì Thủy vượng, nước vượng quá, cây sẽ bị ngập úng sẽ không sống được; còn Mão vượng tức là Mộc vượng, cây vượng quá sẽ hút hết nước. Vì vậy, dù Thủy sinh Mão nhưng nếu quá trình gây mất cân bằng thì sẽ khắc nhau.

Trong cuộc sống, tuổi Tý dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là dễ vấp phải tranh cãi với người khác dẫn đến làm việc gì cũng không ổn. Ngoài ra, chuyên hôn nhân gia đình của tuổi Tý cũng không được thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong 6 tháng đầu năm này, dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện. Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu, không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phát tài nhờ may rủi.

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực. Nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

Thời điểm mà tuổi Dần cần tập trung phát triển chính là tháng Giêng. Lúc này, bạn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn.

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