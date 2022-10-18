Thần tài dẫn đường chỉ lối cho 3 con giáp nào trong những tháng cuối năm 2022?

Người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác.

Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mạnh dạn nêu lên ý tưởng và bắt tay vào triển khai kế hoạch, chỉ cần phấn đấu, cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Tuổi Sửu

Bạn luôn chơi ổn định, luôn mong đợi những chiến thắng ổn định. Bạn quan tâm đến hiệu quả và sự thành công hay thất bại cuối cùng.

Tuổi Sửu có hình mẫu lớn và tầm nhìn dài hạn. Bạn luôn nhìn về phía xa, luôn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không sống trong hiện tại, và bạn sẽ luôn thực hiện kế hoạch có cơ hội thành công cao nhất.

Trước khi kết thúc năm 2022, ngôi sao tài lộc sẽ phù hộ cho bạn, người tuổi Sửu sẽ tiếp tục gặp nhiều may mắn. Bạn được mong đợi sẽ làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào. Bạn đã chiến đấu và bạn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi tin rằng bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn sẽ càng gặp nhiều may mắn và bạn càng chăm chỉ, bạn sẽ càng giàu có.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thu nhập khá trong những tháng cuối cùng của năm 2022. Khoản tiền của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau, đôi khi phải vất vả một chút mới kiếm được.



Với người làm ăn kinh doanh, khó khăn được tháo gỡ, bạn nhận thành quả từ công việc cũ đem lại, ngoài ra, việc buôn bán cũng gặp thời, bạn có con mắt tinh đời nên thường đi trước thời đại, khách hàng đông đúc, một vốn bốn lời.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng.

Tuy nhiên, cuối năm, tài lộc có dấu hiệu tiêu hao nhiều, chủ yếu dùng để thực hiện các công việc trọng đại như cưới hỏi, xây sửa nhà cửa. Bạn cần cân nhắc kĩ để đưa ra những quyết định tối ưu, giúp đảm bảo cân bằng thu chi.

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