Con giáp nào càng kết hôn lâu càng hạnh phúc, là bến đỗ bình yên cho chồng con ?

Những cô gái sinh năm Hợi tính cách thường thẳng thắn, họ rất đỗi trong sáng và lương thiện. Chính điều đó khiến cho ông trời thương và luôn dành cho con giáp này nhiều điều may mắn. Phụ nữ tuổi Hợi được xem là con giáp vượng phu ích tử, có phúc tướng, là người có thể lộng lẫy nơi phòng khách mà vẫn khéo léo đảm đang nơi bếp núc.

Xuất giá tòng phu, có người vợ tuổi Hợi, người chồng có thể hoàn toàn yên tâm về gia đình và con cái, mọi chuyện trong nhà đều được nàng giáp này đảm đương trọn vẹn. Tính tình trầm tĩnh, ưa tư duy phân tích, lại vốn là người thông minh nên con giáp này có thể thoải mái giúp chồng trong công việc, đưa ra những ý tưởng mới mẻ và độc đáo, lập nên kế hoạch hoàn hảo.

Thời gian bên nhau càng lâu, vận tướng vượng phu ích tử của phụ nữ tuổi Hợi càng thêm rõ rệt. Họ mang lại tài vận sự nghiệp cho chồng, công danh thành đạt, phúc lộc đầy nhà. Con cái lễ phép chăm ngoan, hiếu thuận với mẹ cha. Họ sống trong tình yêu thương của cả gia đình, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Tuổi Tuất



Trong danh sách con giáp hạnh phúc, hôn nhân càng kéo dài càng viên mãn chắc chắn có tên người tuổi Tuất. Tình yêu đến với cô nàng tuổi Tuất trong 12 con giáp không hề dễ dàng. Họ phải trải qua không ít mối tình sóng gió mới có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Hơn ai hết, họ trân trọng điều đó, tìm mọi cách để vun đắp cho tổ ấm gia đình ngày càng rực rỡ.

Vốn thuộc tuýp hướng nội, các nàng tuổi Tuất không thích khoa trương, chọn cho mình lối sống đơn giản, quan tâm nhiều hơn tới mọi người xung quanh, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, tập trung chăm chút gia đình. Chính vì thế, cuộc sống hôn nhân của tuổi Tuất ngày càng viên mãn theo thời gian.

Tuổi Thìn

Những cô gái sinh năm này có khí chất trời sinh cao quý, tuy thời trẻ cuộc sống gặp nhiều gian nan vất vả nhưng trung vận dần dần tốt hơn, vận trình tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Hậu vận hạnh phúc mĩ mãn, gia đình êm ấm hài hòa. Nàng giáp này cũng nằm trong danh sách những người phụ nữ vượng phu, giúp chồng càng thêm thành công trong sự nghiệp.

Phụ nữ tuổi Thìn sống lý trí nhưng cũng rất lạc quan, họ giỏi giang và có năng lực thực sự. Bản thân họ cũng có tham vọng lớn về sự nghiệp, vì thế mà sau khi kết hôn, kể cả có tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình hay lui về phía sau nội trợ thì họ vẫn là trợ thủ đắc lực cho chồng, giúp chồng trên từng chặng đường chinh chiến bằng chính kinh nghiệm và thực lực của mình.

Nàng giáp này hễ kết hôn là có thể đem lại tài lộc cho nhà chồng, đặc biệt kết hôn càng lâu thì tài lộc càng nhiều. Họ cũng có tấm lòng thủy chung son sắt, dù chồng sa cơ lỡ vận, lâm cảnh khốn cùng nhưng vẫn một lòng một dạ, không chút xa rời. Ai có thể lấy được cô nàng tuổi Thìn làm vợ thì chắc chắn sự nghiệp sẽ thuận buồm xuôi gió, cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn.

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