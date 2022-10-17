Con giáp nào một mình gánh hết xui xẻo trong tuần mới (17-23/10/2022)?

Tuổi Dần gặp phải nhiều chuyện không như ý trong tuần này. Vì thế, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với thử thách mà cuộc sống đặt ra, đừng quá lo lắng hoặc nóng nảy kẻo mọi việc càng thêm phần rắc rối.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn phải chấp nhận rằng việc bị gièm pha, nói xấu là chuyện rất bình thường, bạn đã làm ăn thuận với lương tâm thì đừng nên để ý tiểu nhân. Con giáp xui xẻo tuần này hãy tin tưởng hơn vào bản thân mình, cứ làm thật tốt mọi việc, không để bất cứ điều gì làm lung lay ý chí. Vận trình tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu bấp bênh, cần cẩn thận mất tiền bất ngờ. Tuần này bạn phải chi tiêu khá nhiều cho quà cáp, biếu xén, mua bán đồ đạc trong nhà. Hãy động viên bản thân rằng những khoản bạn phải chi trong tuần tới là những khoản có ích nên đừng so đo nhiều. Trên phương diện tình cảm, những người đã có gia đình nên đề phòng vì đây là lúc rắc rối dễ xuất hiện mang phiền toái cho hạnh phúc lứa đôi. Còn người độc thân thì đừng quá căng thẳng với tình trạng hiện tại của bản thân, chuyện tương lai nào ai hay biết, cứ sống tốt với hiện tại đã.

Tuần này đòi hỏi con giáp tuổi Sửu cần cảnh giác cao độ. Nếu không bạn dễ vướng vào tình huống không may như một số đối tác kinh doanh có thể đột ngột quay lưng lại với bạn. Vì vậy, hãy hạn chế chia sẻ các kế hoạch của mình cho bất kỳ ai cho đến khi bạn chắc chắn rằng bạn có thể tin tưởng họ.

Thời gian này, các giác quan và óc phán đoán của bản mệnh cũng trở nên kém nhạy bén hơn, vậy nên, đừng đưa ra những quyết định vội vàng mà bạn không chắc chắn. Hãy nghe theo những lời cảnh báo của mọi người để tránh rủi ro.

Trong tình yêu, người tuổi Sửu cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình và có thể đây là rào cản để bạn tìm được một nửa như ý. Ngoài ra, bạn nên thận trọng trong từng lời nói, nhất là đứng trước những quyết định mang tính cam kết lâu dài.

Nhờ nâng đỡ của Thiên Đức nên tài lộc của bản mệnh được cải thiện. Nhiều người may mắn sẽ trút được gánh nặng tài chính trong tuần này khi tháo gỡ những khó khăn tiền bạc.

Tuổi Tuất

Chịu ảnh hưởng từ Âm Sát và Thái Tuế nên Tuất có một tuần mới vô cùng chật vật và bận rộn. Từ đầu tuần bạn đã không thấy thoải mái, dễ bực dọc, mọi việc không đâu vào đâu khiến bạn càng làm càng thấy bế tắc.

Tâm trạng u ám cũng khiến con giáp này dễ chán nản, làm gì cũng miễn cưỡng, kể cả công việc được giao. Thời điểm này, bạn cần đặc biệt chú ý giấy tờ, bài vở, sổ sách, đề phòng bị tiểu nhân hãm hại.



Bên cạnh đó con giáp xui xẻo tuần này không nên tin tưởng đồng nghiệp quá kẻo có ngày trở tay không kịp, việc gì cũng nên dựa vào sức của chính mình là hơn.



Đường tài lộc cũng hao tổn ít nhiều, tuổi này cẩn thận bị lừa tiền, khi ra ngoài không nên đem theo quá nhiều tiền bạc. Tuần này không nên mua đồ vật có giá trị hay gửi tiền, rút tiền, cần bình tĩnh trước mọi lời nói của thiên hạ, chỉ nên tin vào những thông tin chính thống mà thôi.



Trong chuyện yêu đương, bạn cần nói chuyện nhiều hơn với nửa kia để có được sự khoan dung và thấu hiểu lẫn nhau, đừng nên mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến đôi bên đều khó chịu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!