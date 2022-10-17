Con giáp nào một mình gánh hết xui xẻo trong tuần mới (17-23/10/2022)?

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 14:47

Tránh trời không khỏi nắng nhé các con giáp dưới đây.

Tuổi Dần

Tuổi Dần gặp phải nhiều chuyện không như ý trong tuần này. Vì thế, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với thử thách mà cuộc sống đặt ra, đừng quá lo lắng hoặc nóng nảy kẻo mọi việc càng thêm phần rắc rối.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn phải chấp nhận rằng việc bị gièm pha, nói xấu là chuyện rất bình thường, bạn đã làm ăn thuận với lương tâm thì đừng nên để ý tiểu nhân.

Con giáp xui xẻo tuần này hãy tin tưởng hơn vào bản thân mình, cứ làm thật tốt mọi việc, không để bất cứ điều gì làm lung lay ý chí.

Vận trình tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu bấp bênh, cần cẩn thận mất tiền bất ngờ. Tuần này bạn phải chi tiêu khá nhiều cho quà cáp, biếu xén, mua bán đồ đạc trong nhà. Hãy động viên bản thân rằng những khoản bạn phải chi trong tuần tới là những khoản có ích nên đừng so đo nhiều.

Trên phương diện tình cảm, những người đã có gia đình nên đề phòng vì đây là lúc rắc rối dễ xuất hiện mang phiền toái cho hạnh phúc lứa đôi. Còn người độc thân thì đừng quá căng thẳng với tình trạng hiện tại của bản thân, chuyện tương lai nào ai hay biết, cứ sống tốt với hiện tại đã.

Tuổi Sửu

Tuần này đòi hỏi con giáp tuổi Sửu cần cảnh giác cao độ. Nếu không bạn dễ vướng vào tình huống không may như một số đối tác kinh doanh có thể đột ngột quay lưng lại với bạn. Vì vậy, hãy hạn chế chia sẻ các kế hoạch của mình cho bất kỳ ai cho đến khi bạn chắc chắn rằng bạn có thể tin tưởng họ.

Thời gian này, các giác quan và óc phán đoán của bản mệnh cũng trở nên kém nhạy bén hơn, vậy nên, đừng đưa ra những quyết định vội vàng mà bạn không chắc chắn. Hãy nghe theo những lời cảnh báo của mọi người để tránh rủi ro.

Con giáp nào một mình gánh hết xui xẻo trong tuần mới (17-23/10/2022)? - Ảnh 1
Trong tình yêu, người tuổi Sửu cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình và có thể đây là rào cản để bạn tìm được một nửa như ý. Ngoài ra, bạn nên thận trọng trong từng lời nói, nhất là đứng trước những quyết định mang tính cam kết lâu dài.

Nhờ nâng đỡ của Thiên Đức nên tài lộc của bản mệnh được cải thiện. Nhiều người may mắn sẽ trút được gánh nặng tài chính trong tuần này khi tháo gỡ những khó khăn tiền bạc.

Tuổi Tuất

Chịu ảnh hưởng từ Âm Sát và Thái Tuế nên Tuất có một tuần mới vô cùng chật vật và bận rộn. Từ đầu tuần bạn đã không thấy thoải mái, dễ bực dọc, mọi việc không đâu vào đâu khiến bạn càng làm càng thấy bế tắc.

Tâm trạng u ám cũng khiến con giáp này dễ chán nản, làm gì cũng miễn cưỡng, kể cả công việc được giao. Thời điểm này, bạn cần đặc biệt chú ý giấy tờ, bài vở, sổ sách, đề phòng bị tiểu nhân hãm hại.

Bên cạnh đó con giáp xui xẻo tuần này không nên tin tưởng đồng nghiệp quá kẻo có ngày trở tay không kịp, việc gì cũng nên dựa vào sức của chính mình là hơn.

Đường tài lộc cũng hao tổn ít nhiều, tuổi này cẩn thận bị lừa tiền, khi ra ngoài không nên đem theo quá nhiều tiền bạc. Tuần này không nên mua đồ vật có giá trị hay gửi tiền, rút tiền, cần bình tĩnh trước mọi lời nói của thiên hạ, chỉ nên tin vào những thông tin chính thống mà thôi.

Trong chuyện yêu đương, bạn cần nói chuyện nhiều hơn với nửa kia để có được sự khoan dung và thấu hiểu lẫn nhau, đừng nên mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến đôi bên đều khó chịu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đề phòng thị phi bủa vây cuối năm 2022, 3 con giáp nào hết sức cẩn thận với 'hoạ từ miệng mà ra'?

Đề phòng thị phi bủa vây cuối năm 2022, 3 con giáp nào hết sức cẩn thận với 'hoạ từ miệng mà ra'?

Họ không nên tranh chấp với cấp trên hay đồng nghiệp để tránh bị tiểu nhân hãm hại.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 55 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ