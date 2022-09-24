Con giáp nào tài vận hanh thông 10 ngày đầu tháng 10 dương lịch?

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 19:45

Bước qua tháng 10 nhiều điều may mắn sẽ đến với các con giáp dưới đây.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, nói được làm được. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ khá quyết đoán, ghét thói bàn lùi. Tuy nhiên, đôi lúc con giáp này cũng hơi bảo thủ, nóng nảy, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý của những người khác.

10 ngày đầu tháng 10, người tuổi Dần được sao may mắn chiếu mệnh, vận khí tốt lên từng ngày. Trong thời điểm này, những vận xui dần qua đi, con giáp này có cơ hội để đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp.

Nắm bắt những cơ hội, dự án này, người tuổi Dần có thể kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh cũng gặp được quý nhân, được hỗ trợ tiếp cận khách hàng. Doanh số tăng lên đáng kể. Tuy sự nghiệp có điểm sáng nhưng sức khỏe của người tuổi Dần trong tháng này lại không được tốt. Một số người tuổi Dần dễ mắc bệnh cảm sốt, bệnh đường tiêu hóa.

Họ nên xem lại chế độ ăn uống, tập thể dục thường xuyên hơn. Nếu cảm thấy không khỏe, người tuổi này cần đi khám chữa bệnh kịp thời, chớ nên chậm trễ.

Tuổi Thân

Ngay khi bước sang tháng 10, người tuổi Thân đã vượng phát tài lộc, đào hoa nở rộ, thay đổi cục diện "có làm mà chẳng có ăn" trước đây. Con giáp tuổi Thân có thể gặp những khoản thu bất ngờ, có tiền mà không hề hay biết. Người tuổi Thân sẽ đối mặt với tương lai rộng mở, đầy lạc quan và niềm vui bất ngờ.

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Ngoài ra, một số con giáp tuổi Thân không thể ngăn cản vận đào hoa nở rộ. Họ có cơ hội thoát khỏi cảnh cô đơn. Tài lộc, tình duyên đều viên mãn, người tuổi Thân gặt hái được quả ngọt từ sự chăm chỉ, nỗ lực của mình.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khá hiền lành, thân thiện và hòa đồng. Người tuổi này tâm tính tốt, không mưu mô, dối trá. Trong công việc, họ thể hiện được tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm. Con giáp này có lòng thương người, dễ đồng cảm với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.

10 ngày đầu tháng 10, người tuổi Tuất, đặc biệt là người tuổi Tuất sinh năm 1982 sẽ được Thần Tài phù hộ nên tài lộc dồi dào hơn trước. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập.

Đó có thể là một công việc hoàn toàn mới hoặc chí ít là nghề tay trái phù hợp với năng lực của họ. Người tuổi Tuất làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, công việc làm ăn suôn sẻ hơn thấy rõ.

Không những trong tháng 10, công việc của họ còn thuận lợi trong vòng 2 tháng tới. Tuy bận rộn với công việc nhưng con giáp này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đinh. Chớ để tình cảm vợ chồng nguội lạnh kẻo nảy sinh nhiều vấn đề.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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