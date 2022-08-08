Con giáp nào ngại giao tiếp và mở rộng mối quan hệ vì bản tính rụt rè, khó làm nên việc lớn?

Họ cảm thấy việc mở rộng quan hệ là rất tốn thời gian và rất mệt mỏi, nếu có ai muốn làm thân với mình thì sẽ tự động đến và ở lại với mình mà thôi, tất cả phụ thuộc vào duyên phận, không cần phải cố tình lấy lòng ai cả.

Người tuổi Sửu không có nhiều bạn bè, dù mỗi khi ở bên bạn bè, quan tâm đến mọi người, họ đều cảm thấy rất vui vẻ và thú vị, thế nhưng dù họ có biết rằng bạn bè có thể mang lại cho mình nhiều niềm vui, họ cũng lười biếng chẳng muốn mở rộng thêm mối quan hệ của mình.

Chính vì lý do này mà họ trở thành người không có mối quan hệ rộng, tuy nhiên, những ai làm bạn với họ đều rất chân thành, bởi họ đối xử với mọi người rất thật lòng và thẳng thắn.

Hầu hết những người tuổi Mão đều vô cùng hướng nội, con giáp này không muốn bày tỏ suy nghĩ của mình với bất cứ ai, có việc gì dù vui vẻ hay phức tạp tuổi Mão cũng thích giấu ở trong lòng. Khi ở giữa đám đông, những người cầm tinh con mèo thường chỉ ngồi yên nghe ngóng, không hay tham gia góp ý hoặc nêu ý kiến vào bất cứ việc gì.

Họ cũng rất muốn xây dựng được các mối quan hệ xã giao lành mạnh, rộng rãi, tuy nhiên bản tính rụt rè lại ngăn cản người tuổi Mão thực hiện việc này.

Bên cạnh đó con giáp này còn cảm thấy rằng quan hệ giữa người với người quá mức phức tạp, lúc nào cũng có những kẻ sẵn sàng làm hại mình để giành lấy lợi ích. Do vậy người cầm tinh con mèo quyết định hài lòng với hiện tại, đối xử thật tốt với những người mình quen biết là được.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất mạnh mẽ và quyết đoán, nói một là một, nói hai là hai, vì thế, họ không phải là người hiền lành, dễ gần. Họ không có hứng thú tốn thời gian của mình để mở rộng mối quan hệ, nhất là với những người họ cho rằng không cần thiết.



Con giáp lười xã giao này nghĩ rằng tốn thời gian để quen người này người nọ thì chi bằng mình dành thời gian để làm những việc có ý nghĩa hơn cho cuộc sống hoặc sự nghiệp, bởi vì mình có thể làm được tất cả mọi việc mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai.



Tuy nhiên, người tuổi này lại rất biết trân trọng những người mà họ coi là bè bạn. Họ sẵn sàng hi sinh lợi ích của mình để giúp đỡ bạn bè, vì thế họ nhận được sự yêu mến và tin tưởng của tất cả mọi người thân thiết.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.