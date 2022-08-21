Con giáp nào mới đầu tuần (22-23/08/2022) đã gặp xui xẻo, vận đen bủa vây đến cuối tuần?

Trong tuần này, do phải chịu ảnh hưởng của hung tinh nên mọi thứ dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của người tuổi Tý. Công việc có nhiều biến động khi liên tiếp những thử thách mới xuất hiện, buộc bạn phải gồng mình lên đảm nhận.

Thời gian này, bản mệnh thực sự cảm thấy mình đã quá sức vì công việc bề bộn mà sức người có hạn. Việc thường xuyên phải quay cuồng với giấy tờ sổ sách khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí có người còn sinh ý định muốn nghỉ việc ngay lập tức. Trên phương diện tài lộc, bạn cần thận trọng trong các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Mọi quyết định đều nên được tính toán thận trọng, tham khảo các luồng thông tin để tránh rủi ro không đáng có, gây hao tài tốn của.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này không có bước chuyển biến nào đáng kể, thậm chí quan hệ vợ chồng đang có dấu hiệu ngày một lạnh nhạt. Có lẽ cả hai nên tìm cách hâm nóng cảm xúc bằng những buổi hẹn hò lãng mạn chẳng hạn.

Tuổi Tị



Người tuổi Tị gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là về tình duyên. Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Tị biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng.

Người đã có đôi sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nửa kia mang tới cho Tị sự bình yên và cảm giác an toàn nên cả hai sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau.

Về tài lộc, dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì Tị đều gặp may mắn. Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì Tị nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần vì lúc này tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Là người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau nên dù gặp vấn đề gì Tị cũng vượt qua được.

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất có phần sa sút hơn nhiều so với thời gian trước đó. Công việc từ đầu tuần đã gặp trục trặc do bản mệnh mất tập trung, nếu nghiêm trọng, bạn còn phải dùng tiền và tốn thời gian để khắc phục sai lầm.

Đặc biệt, Thiên Cẩu hung tinh còn kéo theo họa khẩu thiệt thị phi, gây ra những lời đàm tiếu ảnh hưởng tới danh tiếng của con giáp này.



Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên chú tâm vào công việc của mình, chớ nên lo nhiều chuyện bao đồng, vừa giảm sút năng suất làm việc, lại vừa tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân tìm cớ gây họa.

Đường tài lộc cũng ảm đạm khi mà cả tuần chỉ có hung tinh đeo bám. Bản mệnh cần cẩn trọng trong những quyết định tài chính của mình, chớ nên vội vàng tin theo lời rủ rê của những người mình không thực sự hiểu rõ.

Ngoài ra, bản mệnh còn phải chịu nhiều chuyện buồn về tình cảm khi đôi lứa đứng trước bờ vực rạn nứt. Những trận cãi vã triền miên khiến tình yêu nồng cháy ngày nào dần nguội lạnh, dù có cố gắng nghĩ về những gì đã cùng trải qua cũng chẳng thể thay đổi tình hình. Có lẽ cả con giáp xui xẻo tuần này và người ấy đều cần một khoảng thời gian riêng để suy nghĩ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!