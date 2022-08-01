Trà vải và lợi ích bất ngờ từ thức uống đơn giản mà nhà nhà đều mê mẩn

Hàm lượng kali cao có trong trà vải sẽ giúp giảm huyết áp và bảo vệ tim đồng thời chống lại chứng xơ vữa động mạch và đột quỵ. Chính vì vậy đây là một trong những đồ uống thích hợp cho những người có vấn đề về tim mạch.

Một trong những kết hợp thường thấy nhất của trà vải chính là hồng trà vải. Đây là thức uống được pha bởi hồng trà (trà đen), siro vải và những quả vải tươi. Nhờ đó, chúng mang vị rất ngon ngọt từ vải và thơm nhẹ hương hồng trà.

Làm tăng khả năng tập trung trong học tập, làm việc

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Trà vải cung cấp một hàm lượng lớn vitamin C cho cơ thể, có tác dụng tăng cường miễn dịch, kích thích sản xuất tế bào, khiến cơ thể chống chọi lại các bệnh thông thường như cúm, cảm lạnh,…

Trà vải giúp giảm cân

Tác dụng nổi bật nhất của trà vải đó chính là khả năng giảm cân. Trong quả vải có chứa một thành phần có tên là Oligonol. Đây là thành phần được một số nghiên cứu tin là có khả nâng đốt mỡ bụng.

Trà đen để làm trà vải cũng là loại trà có khả năng giảm cân tốt. Một nghiên cứu của Đại Học Los Angeles cho thấy trà đen có khả năng kích thích những loại vi khuẩn tốt trong ruột phát triển. Đồng thời hạn chế vi khuẩn xấu hoạt động.

Ảnh minh họa: Internet

Vi khuẩn tốt trong ruột giúp chúng ta đốt năng lượng hiệu quả hơn. Qua đó thúc đẩy quá trình giảm cân.

Ngăn ngừa ung thư

Một nghiên cứu vào năm 2015 cho thấy bên trong quả vải có chứa nhiều thành phần Epicatechin. Thành phần này chống oxy hóa gần giống như với catechin có trong trà xanh. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng thành phần này có thế góp phần giúp bạn ngừa ung thư.

Một số nghiên cứu được tiến hành trên động vật cho thấy, quả vải có tiềm năng trong việc điều trị ung thư. Tuy nhiên, đây là nhận định ban đầu của các nhà nghiên cứu, hoan toàn chưa có nghiên cứu nào được chứng minh trên người.

Hỗ trợ giảm cân

Thành phần caffein có trong trà vải có tác dụng tăng cường sự trao đổi chất, đốt cháy chất béo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.