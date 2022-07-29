Bỏ túi ngay mẹo phối đồ đơn giản nhưng cực kì thời trang của các hot Tiktoker genZ đình đám trên mạng xã hội

Bỏ túi ngày các cách phối đồ của các hot Tiktoker này để có một phong cách thời trang mới lạ.
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Gia Thị Linh
Được biết tới là “trùm” sống ảo nổi tiếng trên TikTok, dù không quá chuyên về thời trang nhưng những bộ cánh của cô nàng khi xuất hiện trong video đều khiến người xem trầm trồ và yêu thích.
Không chỉ dừng lại ở những tấm ảnh du lịch, Linh còn hô biến căn nhà của mình thành góc sống ảo để đời trong những ngày dịch, với những bộ quần áo được mix-match độc đáo, hệt như tính cách của cô nàng.
Cô em Trendy
Lý giải vì sao đặt tên Cô Em Trendy, Khánh Linh cho biết cô muốn đặt một cái tên thật thuần Việt nhưng vẫn bao gồm hàm ý về các xu hướng thời trang. Thế là Cô Em Trendy ra đời. Khánh Linh bảo rằng nghĩa đen của từ “trendy” là những xu hướng thức thời.
Với sự thay đổi về phong cách thời trang của mình thì cô em Trendy mới thực sự thoát khỏi cái bóng của một cô gái Hà Thành dịu dàng trước đây để trên nên Trendy hơn, phong cách và thời trang hơn rất nhiều.
Cách mix and match rất ấn tượng và thu hút khiến giới trẻ vô cùng hâm mộ.
Quỳnh Anh Shin
Quỳnh Anh Shyn cũng rất tích cực lăng xê cách phối đồ với nhiều màu sắc rực rỡ.
Chính Quỳnh Anh Shyn cũng đồng ý với ý kiến của cộng đồng mạng, cô tự nhận mình là một con người “đa sắc thái” và không ngại thử sức với những điều mới mẻ.
Tikka Hoàng Hiền
Tikka Hoàng Hiền tên thật là Hoàng Hải Hiền (sinh năm 1996), quê ở Tuyên Quang, hiện đang làm việc tại Hà Nội. Với cách phối đồ năng động, đầy cá tính, cô nàng đã thu hút gần 900K lượt theo dõi trên kênh TikTok @tikkaisweird.
Do đó dù theo phong cách cool ngầu, trưởng thành hay nữ tính dịu dàng, Tikka vẫn nổi bật với cá tính riêng của mình. Không chỉ ghi dấu ấn với người xem bởi cách phối đồ sành điệu, Hoàng Hiền còn nhận được sự yêu mến bởi năng lượng tích cực cùng thần thái tự tin của mình trong mỗi video.
Trên Instagram @tikkaisweird với gần 40K lượt theo dõi, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cùng công việc của mình. Bên cạnh đó, không thể thiếu những clip và ảnh outfit xịn sò được mọi người thả tim nhiệt tình.