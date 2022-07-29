Bỏ túi ngay mẹo phối đồ đơn giản nhưng cực kì thời trang của các hot Tiktoker genZ đình đám trên mạng xã hội

Thời trang 29/07/2022 06:00

Bỏ túi ngày các cách phối đồ của các hot Tiktoker này để có một phong cách thời trang mới lạ.

Gia Thị Linh

Được biết tới là “trùm” sống ảo nổi tiếng trên TikTok, dù không quá chuyên về thời trang nhưng những bộ cánh của cô nàng khi xuất hiện trong video đều khiến người xem trầm trồ và yêu thích.

Bỏ túi ngay mẹo phối đồ đơn giản nhưng cực kì thời trang của các hot Tiktoker genZ đình đám trên mạng xã hội - Ảnh 1
Với xuất thân là sinh viên khoa thiết kế thời trang, đây cũng là lý do khiến cho gu thẩm mỹ và video của Linh đều luôn long lanh và bắt mắt trong mắt người hâm mộ

Không chỉ dừng lại ở những tấm ảnh du lịch, Linh còn hô biến căn nhà của mình thành góc sống ảo để đời trong những ngày dịch, với những bộ quần áo được mix-match độc đáo, hệt như tính cách của cô nàng.

Bỏ túi ngay mẹo phối đồ đơn giản nhưng cực kì thời trang của các hot Tiktoker genZ đình đám trên mạng xã hội - Ảnh 2
Follow Linh, chắc chắn bạn sẽ biết thêm nhiều gu thời trang lạ và siêu chảnh đấy, thử ngay nhé!

Cô em Trendy

Lý giải vì sao đặt tên Cô Em Trendy, Khánh Linh cho biết cô muốn đặt một cái tên thật thuần Việt nhưng vẫn bao gồm hàm ý về các xu hướng thời trang. Thế là Cô Em Trendy ra đời. Khánh Linh bảo rằng nghĩa đen của từ “trendy” là những xu hướng thức thời. 

Bỏ túi ngay mẹo phối đồ đơn giản nhưng cực kì thời trang của các hot Tiktoker genZ đình đám trên mạng xã hội - Ảnh 3
Cá tính, năng động hay dịu dàng thì Khánh Linh đều thể hiện rất tốt. 

Với sự thay đổi về phong cách thời trang của mình thì cô em Trendy mới thực sự thoát khỏi cái bóng của một cô gái Hà Thành dịu dàng trước đây để trên nên Trendy hơn, phong cách và thời trang hơn rất nhiều.

Bỏ túi ngay mẹo phối đồ đơn giản nhưng cực kì thời trang của các hot Tiktoker genZ đình đám trên mạng xã hội - Ảnh 4
Để trở thành một fashionista thực thụ thì Khánh Linh đã thực sự có tài năng và thông minh để có thể diện được những set đồ vô cùng thời trang như thế này.
 

Cách mix and match rất ấn tượng và thu hút khiến giới trẻ vô cùng hâm mộ.

Bỏ túi ngay mẹo phối đồ đơn giản nhưng cực kì thời trang của các hot Tiktoker genZ đình đám trên mạng xã hội - Ảnh 5
Trên kênh youtube của cô nàng luôn cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất và nhiều gợi ý hay ho cho những cô nàng yêu thời trang.

Quỳnh Anh Shin 

Bỏ túi ngay mẹo phối đồ đơn giản nhưng cực kì thời trang của các hot Tiktoker genZ đình đám trên mạng xã hội - Ảnh 6
 Không còn là cô nàng nhí nhảnh, nữ tính của những ngày 16 tuổi, Quỳnh Anh Shyn giờ đây đầy quyến rũ và thời thượng cùng gu thời trang độc nhất, có phần “nổi loạn” ở tuổi 26.

Quỳnh Anh Shyn cũng rất tích cực lăng xê cách phối đồ với nhiều màu sắc rực rỡ. 

Bỏ túi ngay mẹo phối đồ đơn giản nhưng cực kì thời trang của các hot Tiktoker genZ đình đám trên mạng xã hội - Ảnh 7
“Cá tính”, “phá cách”, “tắc kè hoa” hay “độc lạ”,… là những bình luận mà người theo dõi buổi livestream nhận xét về phong cách thời trang không “trộn lẫn” của nàng fashionista. 

Chính Quỳnh Anh Shyn cũng đồng ý với ý kiến của cộng đồng mạng, cô tự nhận mình là một con người “đa sắc thái” và không ngại thử sức với những điều mới mẻ. 

Tikka Hoàng Hiền

Tikka Hoàng Hiền tên thật là Hoàng Hải Hiền (sinh năm 1996), quê ở Tuyên Quang, hiện đang làm việc tại Hà Nội. Với cách phối đồ năng động, đầy cá tính, cô nàng đã thu hút gần 900K lượt theo dõi trên kênh TikTok @tikkaisweird.

Bỏ túi ngay mẹo phối đồ đơn giản nhưng cực kì thời trang của các hot Tiktoker genZ đình đám trên mạng xã hội - Ảnh 8
Cô nàng thường tạo điểm nhấn cho outfit với những phụ kiện khác nhau như vòng cổ, khuyên tai, nhẫn, kính mắt hay túi xách.
 

Do đó dù theo phong cách cool ngầu, trưởng thành hay nữ tính dịu dàng, Tikka vẫn nổi bật với cá tính riêng của mình. Không chỉ ghi dấu ấn với người xem bởi cách phối đồ sành điệu, Hoàng Hiền còn nhận được sự yêu mến bởi năng lượng tích cực cùng thần thái tự tin của mình trong mỗi video.

Bỏ túi ngay mẹo phối đồ đơn giản nhưng cực kì thời trang của các hot Tiktoker genZ đình đám trên mạng xã hội - Ảnh 9
Nhiều TikToker đã cosplay theo phong cách của Tikka và chính cô nàng cũng reaction lại những video này.

Trên Instagram @tikkaisweird với gần 40K lượt theo dõi, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cùng công việc của mình. Bên cạnh đó, không thể thiếu những clip và ảnh outfit xịn sò được mọi người thả tim nhiệt tình.

Bỏ túi ngay mẹo phối đồ đơn giản nhưng cực kì thời trang của các hot Tiktoker genZ đình đám trên mạng xã hội - Ảnh 10
Ngoài phong cách độc đáo, cô nàng còn rất tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại Tikka đang sở hữu một shop quần áo trên Instagram và một tiệm nail với hơn 100K và gần 80K lượt theo dõi.
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Từ khóa:   thời trang tiktok thời trang 2022 thời trang sao

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