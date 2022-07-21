Con giáp nào may mắn tột bậc khi sinh đứa thứ 2 vì thay đổi số mệnh của cả gia đình?

Hãy sinh thêm đứa trẻ thứ 2 để có thể thay đổi số mệnh của cả gia đình các con giáp ơi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sữu chăm chỉ, thiện lương. Dù có nóng tính nhưng bản chất họ rất tốt. Họ không ngại cực khổ, cố gắng không ngừng vì tương lai. Dù là nam hay nữ thì con giáp này cũng khá vất vả khi còn trẻ, không dễ thành công sớm. Nhưng khi lập gia đình, họ rất được chồng yêu chiều.

Nhất là sau khi sinh con thứ hai, công việc của cả hai vợ chồng đều khởi sắc, suôn sẻ. Nhờ phúc đức của cha mẹ, con cái của các giáp này cũng lớn lên thành nhân thành tài.

Tuổi Thìn

Có cậu “Thìn Sinh Cửu Tử, Các Hữu Thần Thông”. Con rồng là tượng trưng cho sự “Đông con, nhiều phúc”, là biểu tượng của sự hạnh phúc và viên mãn.

Người sinh năm Thìn cũng vậy. Sau khi sinh con thứ hai, điều này không trở thành gánh nặng kinh tế của gia đình con giáp này mà lại là điềm tốt mang lại điều thuận lợi cho sự nghiệp của người tuổi Thìn.

Đứa con thứ hai được sinh ra sẽ mang tới phúc khí, tài khí tràn ngập trong gia đình người tuổi Thìn. Đặc biệt những bạn tuổi Thìn sinh năm 1988, sau khi sinh con thứ hai, gia đình sẽ được hưởng phúc lộc vô tận.

Tuổi Mùi

Các con giáp tuổi Mùi có số vượng phu bậc nhất. Nàng giáp này vốn sống nội tâm. Dù là đi đến đâu họ đều nghĩ về gia đình. Sau khi lấy chồng, sinh con đầu lòng, vận mệnh của họ khởi sắc không ngờ. Sự nghiệp suôn sẻ, thăng tiến là chuyện sớm muộn.

Họ còn được quý nhân giúp đỡ, tài lộc đến không ngừng. Sinh con thứ 2 không chỉ giúp con giáp tuổi Mùi đổi thay vận mệnh mà con mang đến tiền tài cho gia đình. Cuộc sống vợ chồng từ đây ngập tràn phú quý.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-may-man-tot-bac-khi-sinh-dua-thu-2-vi-thay-doi-so-menh-cua-ca-gia-dinh-480473.html