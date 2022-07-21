Con giáp nào may mắn nhất đầu tháng 7 âm lịch, Thần Tài phù trợ 'phất như diều gặp gió' trong sự nghiệp?

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Ngọ rất trung thành, tính cách sôi nổi, giàu nhiệt huyết, rất được lòng mọi người. Dù là việc gì họ cũng luôn giữ được tinh thần tích cực, có động lực tiến lên phía trước.

Được Thần Tài phù hợp, con giáp này có cơ hội lớn để chuyển vận. Tình duyên và sự nghiệp của họ đều hưng vượng. Người làm công ăn lương có cơ hội ký hợp đồng lâu dài hoặc được thăng chức cao hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, làm ăn phát đạt, thu lời nhiều hơn trước.

Con giáp tuổi này xởi lởi, hào phóng, không so đo tính toán những điều nhỏ nhặt. Con giáp này tính cách hòa đồng, được nhiều người yêu quý, có quý nhân phù trợ. Người tuổi Ngọ hơn người ở tính kiên trì. Những nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp. Đầu tháng 7 Âm lịch, người tuổi Ngọ dựa vào năng lực của bản thân mà giành lấy một số cơ hội để tăng tài vận.

Tuổi Thân

Theo tử vi tháng 7/2022 của 12 con giáp âm lịch, tháng 7 âm lịch đến cùng nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Thân. Cục diện Thổ sinh Kim xuất hiện, mang lại cho con giáp tuổi này một tháng mới với hy vọng tràn đầy. Tháng 6 âm lịch là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động.

Bản mệnh luôn là người lầm lì, một mình gánh chịu thử thách, gian truân, dù trong lòng có đầy rẫy những muộn phiền cũng không dựa dẫm vào người khác hay chủ động nhờ vả. Chịu khổ số 2 thì không ai số 1, Thân luôn chịu đựng mọi khó khăn một mình mà không ai thấy.

Vì vậy, cho dù thế nào đi nữa, trong quá trình làm việc, bạn luôn chăm chỉ và chiến đấu hết mình, dựa vào năng lực của bản thân để đạt được phần thưởng, chào đón tháng 6 của chính mình với thái độ hào hùng.



Không thể phủ nhận rằng bạn rất mạnh mẽ và kiên nhẫn, biết cách kiên trì, nắm bắt cơ hội và tạo ra giá trị tốt hơn bằng sự kiên trì của chính mình. Vào tháng 7, sương mù sẽ tan, vận may sẽ đến, tài lộc vượng phát, con giáp này làm ăn phát tài, sự nghiệp hanh thông.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, người tuổi Mùi là những người thân thiện, chân thành, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Họ luôn giữ được tinh thần tích cực và biết cách truyền cảm hứng cho những người ở xung quanh mình.

Người tuổi này tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè và rất được lòng người. Khi gặp khó khăn, họ dễ được quý nhân giúp đỡ và thường có cơ hội thăng tiến hơn những người khác.

Đầu tháng 7 Âm lịch, cuộc sống của con giáp tuổi Mùi sẽ sang một trang mới. Con giáp này được Thần Tài ban lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương sẽ lập được thành tích xuất sắc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng quan trọng, thu nhập tăng lên nhiều so với thời gian trước. Người tuổi này có vận đào hoa vượng. Những người độc thân sẽ sớm có người thương. Trong khi con giáp tuổi Mùi đã có gia đình sẽ sớm đón nhận tin vui mang thai, sinh con.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo