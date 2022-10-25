Con giáp nào học một biết mười, trí thông minh nhạy bén, giao tiếp và lấy được lòng tin đối phương từ lần đầu gặp mặt?

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 22:05

Trời sinh trí tuệ siêu đỉnh nên các con giáp dưới đây không bao giờ lo chết đói.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong những người thông minh nhất trong số 12 con giáp. Sự thông minh của họ thể hiện đặc biệt rõ ràng trong những tình huống giao tiếp và những chi tiết nhỏ nhặt.

Kể cả là người mới quen hay quen đã lâu, chỉ cần thoáng nhìn là họ đã biết cách cư xử làm sao để vừa lòng người khác. Nhờ có khả năng quan sát tinh tế mà họ chẳng bao giờ gây mất lòng cho mọi người xung quanh, rất nhanh hòa nhập trong tập thể, đồng thời lấy được lòng tin của người khác.

Trong những công việc được giao hàng ngày, họ luôn có cách để hoàn thành nhanh chóng mà không tốn mất quá nhiều công sức. Sự thông minh, khôn khéo này mang lại cho họ rất nhiều tác dụng lớn lao trong sự nghiệp, khiến họ đạt được sự thành công hơn nhiều người khác.

Tuổi Tỵ

Trời sinh ra tuổi Tỵ là những người có sự thông minh tột cùng. Chính vì quá thông minh nên con giáp này biết cách giấu kín rất khéo léo. Vậy nên, rất nhiều người nhìn vào con giáp này cũng nghĩ họ là người chân chất, thật thà. 

Con giáp nào học một biết mười, trí thông minh nhạy bén, giao tiếp và lấy được lòng tin đối phương từ lần đầu gặp mặt? - Ảnh 1

Sinh ra là người có tư duy giỏi nên việc tìm ra giải pháp cho vấn đề phức ta[j là điều vô cùng đơn giản đối với tuổi Tỵ. Con giáp này có sở thích làm việc bằng trí óc hơn là sử dụng tay chân. Họ là người thích tổ chức, lên kế hoạch chứ không muốn biến mình thành người trực tiếp thực hiện mọi việc. 

Nhờ trí tuệ thông minh và kỹ xảo ngụy trang mà trong đầu tuổi Tỵ luôn ấp ủ những mưu cao, kế sâu. Vậy nên con giáp nào thông minh nhất thì đó chính là tuổi Tỵ, bởi vì họ có trí thông minh tuyệt đỉnh và cũng là con giáp có chỉ số IQ đứng đầu trong 12 con giáp. 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường kín đáo, không thích phô trương, khoe mẽ bản thân, thế nhưng trên thực tế, họ là những người rất thông minh, có khả năng nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng.

Chính vì điều này mà họ dễ dàng nhận được sự yêu mến của lãnh đạo. Ai mà chẳng thích giao việc cho một người nói một hiểu mười, thậm chí còn làm tốt hơn cả mong đợi cơ chứ?

Trong tập thể, có thể họ luôn rất chăm chỉ và lặng lẽ, không khiến người khác chú ý, nhưng một khi họ đã thành công thì chắc chắn, mọi người sẽ phải nhìn họ bằng ánh mắt khác xưa. Trời sinh thông minh, lại được cái tính cần cù không ai bằng nên con giáp này thường có những bước thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp, hiếm ai có thể ngáng đường họ hoặc khiến họ thất bại. 

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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