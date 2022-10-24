Top 3 con giáp kết hôn nhưng hậu vận hôn nhân lận đận, dễ tan vỡ dù vận đào hoa cực vượng

3 con giáp dễ ly hôn nhanh chóng nếu không biết giữ gìn vì đường hôn nhân lận đận.

Tuổi Ngọ

Trước khi kết hôn, tuổi Ngọ là con giáp có vận đào hoa cực vượng. Bên họ luôn có rất nhiều vệ tinh hâm mộ theo đuổi. Trong khi con giáp này có tính cách phóng khoáng, đa tình nên tình trường cũng dày dạn hơn người.

Sau khi kết hôn, đào hoa lại trở thành điểm yếu, khiến cho tuổi Ngọ khó sống yên ổn. Thi thoảng lại gặp một số nhân tố “tiểu tam” quấy nhiễu làm cho hôn nhân nhiều biến động. Người ở bên khó có cảm giác an toàn, nên tỷ lệ ly hôn của con giáp này rất cao.

Tuổi Mùi

Phụ nữ thuộc con giáp này thường rất nhạy cảm. Họ thường rất trân trọng mối tình duyên trước mắt mình nhưng cũng không nỡ từ bỏ những mối tình bên cạnh. Đối với hôn nhân, họ yêu cầu sự hoàn mỹ. Vì vậy, hôn nhân của họ sẽ gặp nhiều sóng gió hơn các con giáp khác.

Họ thích lãng mạn, vì thế nếu cuộc sống hôn nhân không được như lúc yêu hay việc đối phương lạnh nhạt với mình sẽ làm cho các cô gái tuổi Dê không chịu đựng được. Những lần cãi vã với chồng sẽ làm cho họ bị tổn thương, cuối cùng sẽ quyết định đi

Tuổi Dần

Theo như đặc điểm tính cách tuổi Dần, họ quá mạnh mẽ, quá cố chấp. Trước khi kết hôn sẽ còn có một chút nhu mì, nhưng sau khi kết hôn, mọi bản chất đều lộ ra. Vì thế mà mang đến cho đối phương nhiều áp lực.

Hầu hết những người tuổi Dần không có vận tình duyên lý tưởng. Trong hôn nhân có nhiều tình huống phát sinh khiến tình cảm tụt dốc. Sự bướng bỉnh, lấn lướt mạnh mẽ của bản mệnh khiến cho nửa kia mệt mỏi. Nếu xử lý không tốt sẽ dẫn đến kết quả là ly hôn.

Nguyên nhân xuất phát chủ yếu vẫn từ tâm tính của họ mà ra. Những người này trước khi kết hôn hãy suy nghĩ thật thấu đáo và có sự chuẩn bị tốt nhất có thể về mặt tâm lý lẫn vật chất, như vậy sẽ giúp hạn chế nguy cơ tan vỡ trong hôn nhân.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-3-con-giap-ket-hon-nhung-hau-van-hon-nhan-lan-dan-de-tan-vo-du-van-dao-hoa-cuc-vuong-508835.html