Con giáp nào được Thần Tài thiên vị những ngày cuối tuần này (23-24/7/2022)?

Vào đúng các ngày cuối tuần, những con giáp dưới đây chuẩn bị tiết mục để trình bày trước toàn thể vì được đề bạc làm sếp lớn.

Tuổi Dần

Nhờ có Tam Hợp chỉ lối mà con giáp tuổi Dần lúc này rất biết cách để cải thiện tình cảm hiện tại bằng những việc nho nhỏ nhưng hiệu quả. Cuộc sống có khó khăn nhưng vẫn có người ấy ở bên động viên, an ủi bạn cảm thấy vững tin hơn rất nhiều.

Thiên Ấn giúp cho con giáp tuổi Dần có được sự tập trung cần thiết khi có việc cần xử lý trong ngày nghỉ, thậm chí bạn có những sáng tạo hay ho để giúp đỡ mọi người xung quanh nữa đấy.

Hôm nay bạn có được môi trường, điều kiện tốt để cải thiện sức khỏe. Có những lúc bạn có không gian một mình để tĩnh tâm, giải tỏa hết căng thẳng trong cuộc sống để lấy lại sự cân bằng cần thiết.

Tuổi Ngọ

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng hôm nay Hỷ thần nằm ở hướng Nam nhé.

Trong khi đó, bạn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Ngày này, Chính Ấn cũng mở ra không ít cơ hội phát triển thuận lợi cho những chú Ngựa. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình.

Tuổi Tuất

Tài chính của người tuổi Thân không mấy khả quan, quý bạn nên tránh đầu tư mạo hiểm, mở rộng kinh doanh hay đưa ra những quyết định quan trọng về tài chính trong ngày mai. Đặc biệt con giáp này cần cẩn trọng khi làm các công việc liên quan tới tài chính, chớ nên nóng vội kẻo có thể quý bạn sẽ mất một khoản tiền lớn do quyết định sai của mình.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 28 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-duoc-than-tai-thien-vi-nhung-ngay-cuoi-tuan-nay-23-24-7-2022-485017.html