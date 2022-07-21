Con giáp nào bị tiểu nhân đeo bám chẳng tha trong tháng 7/2022?

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 21:00

Những con giáp dưới đây cẩn thận tiểu nhân trong công việc để sự nghiệp không bị đi xuống nghiêm trọng.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi đang có bước tiến mới trong tháng này. Khó khăn đang dần lùi xa và con giáp này gặt hái được thành quả đáng mừng. Đây là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể biến ước mơ thành hiện thực.

Thế nhưng mặc dù mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi thì bản mệnh cũng cần thận trọng với những người xung quanh.

Người làm kinh doanh đừng vội chủ quan khinh suất bởi tiểu nhân chỉ chực chờ Mùi lơ là là lập tức ra đòn “đánh úp” gây tổn thất tiền của. Khi có tiền trong tay Mùi cũng cần sáng suốt và thận trọng hơn trong đầu tư.

Tuổi Dậu

Trong tháng 7/2022 này, bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp, người tuổi Dậu đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công xứng đáng.

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Song đáng buồn là bản mệnh càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét. Kẻ xấu sẽ tìm mọi cách để hạ bệ, cướp công của bạn, bôi xấu hình ảnh của bạn.

Do đó, con giáp này chớ nên chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, bởi kiêu ngạo sẽ tự rước họa vào thân. 

Trong chuyện làm ăn, bản mệnh làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính mà bị kẻ xấu lợi dụng.

Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân trong tháng 7. Một số người thậm chí còn có suy nghĩ muốn mạo hiểm, chủ động chọn đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra mục tiêu lớn hơn.

Bản mệnh không nên vì thành công bước đầu mà đặt cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiếm của mọi người xung quanh. Điều này có thể khiến Thân tự gây bất lợi cho mình.

Để hạn chế tối đa tiểu nhân, Thân cần hành xử tinh tế hơn trong mọi mối quan hệ. Khi càng được nhiều người yêu mến, công việc sẽ càng suôn sẻ, khó khăn sẽ được giúp đỡ tận tình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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