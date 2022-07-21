Các con giáp nào 'lắm mối' nhưng đến tận bây giờ lại chẳng có ai kề cạnh?

Tuổi Dần vốn mạnh mẽ lại có nhiều tài năng nên được nhiều người quan tâm, chú ý. Bản thân người tuổi Dần có sức quyến rũ rất lớn khiến mọi người bất giác mà yêu mến họ cho dù họ không cần khoa trương bản thân là người như thế nào, gia thế ra làm sao. Đặc biệt trong vấn đề tình cảm, người tuổi Dần nhận được sự yêu mến của rất nhiều người khác phái, bản thân không cần phải theo đuổi bất cứ ai nhưng vẫn có nhiều người tự tìm tới họ. Có nhiều mối nhân duyên cứ thế mà lớn dần dù bản mệnh không thực sự nỗ lực gì nhiều.

Có thể nói, mặc dù có được tình yêu nhưng do không biết trân trọng nên những con giáp này dễ khiến người khác tổn thương và cuối cùng hai người đành chia tay. Đó là lý do họ dễ dàng rơi vào con giáp cô đơn vì không hiểu chuyện.

Song trong 2 tháng này, người tuổi Dần lại có phần cứng nhắc, độc đoán trong tình yêu, chính những khắt khe đó gây áp lực lớn mối quan hệ họ khiến cả hai khó có thể tiếp tục. Tuy nhiên, những người tuổi Dần không nhận ra điều đó hoặc họ cũng không xem đây là vấn đề quan trọng và cuối cùng hai người đành tạm để cho nhau có những lối đi riêng.



Thế nên lời khuyên cho những con giáp này đó là hãy bỏ ngay tính cố chấp của mình đi và không ngừng tìm cách để thay đổi bản thân, tránh lặp lại tình cảnh tương tự trong tương lai.



Có thể bạn cảm thấy an toàn khi được toàn quyền kiểm soát và làm chủ cuộc sống của mình như hiện tại, nhưng đôi lúc bạn sẽ trải qua cảm giác trống rỗng, cô độc. Đôi khi việc ngại thay đổi cũng là rào cản để bạn tiến tới tình cảm với ai đó.

Tuổi Sửu





Sửu là người chăm chỉ, chịu khó cũng có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng tuổi Sửu lại luôn bị áp lực tiền bạc đè nặng. Con gái tuổi Sửu thường toan tính nhiều trong chuyện tình yêu nên đối với bạn, một người yêu lý tưởng phải là người có đủ điều kiện vật chất để giúp bạn có cuộc sống sung túc.

Có nhiều đàn ông theo đuổi tuổi Sửu nhưng bạn lại lửng lơ cá vàng, chưa biết chọn ai. Bạn còn đang phải cân nhắc sự giàu nghèo trong mối quan hệ này để đi đến cú chốt. Và đó là lý do bạn mất tất cả khi bạn kịp đưa ra lựa chọn cuối cùng. “Lắm mối tối nằm không” là câu nói hợp với Sửu vì tính lửng lơ của bạn.

Tuổi Tị

Trời sinh tuổi Tị là những người thông minh, vui vẻ, thường xuyên trở thành tâm điểm thu hút mọi người xung quanh mình. Đặc biệt sự sôi động và hài hước đã khiến không ít người khác giới bị cuốn theo và thương thầm bạn khi nào không hay.



Nhìn chung, trong 2 tháng tới, bạn vẫn khá may mắn trong chuyện tình cảm bất chấp hoàn cảnh xung quanh có như thế nào đi nữa. Vận đào hoa của người tuổi Tị lúc này vẫn rất tốt, hấp dẫn nhiều người và nhận được nhiều tình cảm mến thương.



Tuy nhiên, cách bạn kiểm soát vấn đề liên quan tới chuyện tình cảm lại gây ra không ít rắc rối cho chính bạn. Ví dụ như chỉ mới thấy đối phương có quan tâm là một số người đã có thể "bổ nhào" vào mối quan hệ, khi bạn đã tạo cho họ cảm giác bạn quá dễ dãi trong tình cảm, không có cảm giác an toànthì họ sẽ lại trốn chạy đấy. Nếu không muốn tiếp tục cảnh độc thân thì bạn phải từ tốn hơn, chớ vồ vập.



Ngược lại, có người yêu cầu quá cao, đòi hỏi một hình mẫu quá hoàn hảo nên càng khó thoát đời độc thân. Lời khuyên cho con giáp tuổi Tị là đừng đánh giá một cuốn sách qua cái bìa của nó, cũng như đừng đặt tiêu chuẩn về ngoại hình, điều đó sẽ giới hạn cơ hội mở lòng của bạn, hãy thử trò chuyện với họ, hãy chấp nhận tình yêu trong bất cứ hình dáng nào.



Trong khi đó một số người đã có người yêu hoặc đã lập gia đình nhưng vẫn được người khác "săn đuổi" nhiệt tình nên bản mệnh dễ vướng vào tình cảm ngoài luồng. Một khi một nửa của bạn phát hiện ra thì nguy cơ bạn quay về tình trạng độc thân rất cao trong 2 tháng tới đấy nhé.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.