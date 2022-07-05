Các cặp con giáp nào càng lớn tuổi càng gắn bó chẳng rời, yêu thương đến đầu bạc răng long?

Dĩ nhiên dù hòa hợp đến đâu thì khi mới chung sống cũng phát sinh nhiều vấn đề vì giờ đây hai bạn không chỉ ở bên nhau những lúc vui vẻ nhất, xinh đẹp nhất, ăn những món ngon nhất và đến những nơi đẹp nhất nữa mà sẽ phải chứng kiến cả những thời điểm khó khăn nhất, xấu xí và vụng về nhất của nhau. Vì thế thậm chí đôi lúc hai người còn đặt câu hỏi rằng liệu đây có phải là nửa kia thực sự của mình hay không. Những cuộc tranh cãi về vấn đề tài chính, nuôi dạy con cái liên tiếp xảy ra khiến cả hai bên vô cùng mệt mỏi.

Hai con giáp này có nhiều nét tính cách tương đồng. Ngay khi vừa gặp gỡ họ đã có cảm giác như đã quen nhau từ rất lâu rồi, vì thế mối quan hệ của họ cũng phát triển rất nhanh và tự nhiên, dựa trên sự chân thành, tự nguyện và chia sẻ với nhau về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Cả tuổi Tỵ và tuổi Thìn đều cảm thấy như gặp được một bản sao của mình vậy.

Khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đã nhẹ bớt, con cái cũng đã lớn khôn, biết suy nghĩ, hai bạn lại có nhiều thời gian hơn để dành cho nhau và những vấn đề bỗng “bốc hơi” như chưa từng xuất hiện. Khi nhìn lại quãng đường đã qua, tuổi Tỵ và tuổi Thìn càng cảm thấy trân trọng quãng thời gian đã cùng ở bên nhau vượt qua gian khó và chắc chắn sẽ nắm chặt tay người ấy đi tiếp tới đầu bạc răng long.

Theo tử vi, những cặp đôi con giáp tuổi Dần và tuổi Ngọ nhìn chung có tính cách tương đối nóng nảy. Trong hai người họ, người tuổi Ngọ dễ có khả năng nổi nóng hơn, tính cách khá khó đoán khi phút trước còn vui vẻ sôi nổi, phút sau đã giận đùng đùng.

Sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng của cặp đôi Dần Ngọ sẽ có nhiều khác biệt lớn so với thời son rỗi. Họ hễ xa nhau là nhớ nhưng gần nhau là dễ cãi vã, dễ nảy sinh mâu thuẫn hay nói những lời không hay.

Nhưng không có điều gì cần nghi ngờ về tình cảm cặp đôi này dành cho nhau. Người tuổi Dần và tuổi Ngọ luôn biết nỗ lực thay đổi, biết nghĩ cho nửa kia của mình. Cặp đôi này càng bên nhau sẽ càng hạnh phúc, càng hiểu nhau hơn và xây dựng cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Tuổi Hợi và tuổi Mùi

Tuổi Hợi là người nhã nhặn, lạc quan còn tuổi Mùi là người chân thành và bản lĩnh trong cuộc sống. Vấn đề duy nhất mà hai bạn gặp phải khi kết hôn đó là hai người có những quan điểm khá khác biệt về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Đây cũng là một vấn đề mà hai người đã tính đến trước khi quyết định kết hôn, tuy nhiên hai người có niềm tin vào bản thân và đối phương nên vẫn quyết định nắm tay nhau trên đường đời.

Kết hôn rồi, hai bạn cũng mất khá nhiều thời gian để có thể sống hòa hợp với nhau. Cả hai đều phải thẳng thắn, chân thành, chủ động chia sẻ với nhau những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về những vấn đề trong cuộc sống. Bên cạnh đó cả hai nên hạ thấp cái tôi cá nhân, kiên nhẫn, bình tĩnh trong mọi trường hợp và cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để thấu hiểu họ.

Tuổi Hợi và tuổi Mùi phải mất ít nhất 10 năm để có thể xây dựng một cuộc sống hôn nhân “cơm lành canh ngọt”.

Tuổi Hợi sẽ là người bạn đời khéo léo và tin cậy cho tuổi Mùi, còn tuổi Mùi sẽ là người cân bằng cuộc hôn nhân bằng sự vững vàng và suy nghĩ tích cực của mình. Khi ấy mối quan hệ của hai bạn sẽ bền chặt hơn bao giờ hết, không gì chia cắt được.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo