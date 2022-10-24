Con giáp nào dù lười biếng nhưng Thần Tài vẫn thương, tài lộc dư dã, tiền tiêu mãi không vơi?

Họ sẽ sắp xếp ổn thỏa giữa thời gian để nghỉ ngơi và làm việc vì thế đừng thấy họ ngồi một chỗ mà nghĩ họ lười chẳng qua công việc đó họ đều có dự tính cả rồi.
- Con giáp nào tốt bụng luôn được người khác tin tưởng, cuộc sống ấm êm, hậu vận an nhàn?
- Con giáp nữ nào giỏi cân bằng việc xã hội và việc nhà, là điểm tựa vững chắc cho gia đình?
Tuổi Thìn
Nếu chỉ nhìn qua vẻ bên ngoài của người tuổi Thìn bạn có thể nhận thây họ rất lười. Công việc trong ngày của họ chỉ là ngồi bấm điện thoại, hay chơi các trò điện tử thật hiêm để nhìn thấy họ làm việc, nhưng đó là cách nhìn của người xung quanh còn đối với bản thân họ lại không cảm thấy có gì bất ổn. Tuy nhiên khi họ đứng dậy và bắt đầu hành động, thì sẽ tích cực và đạt hiệu quả cao gấp nhiều lần người bình thường. Họ sẽ sắp xếp ổn thỏa giữa thời gian để nghỉ ngơi và làm việc vì thế đừng thấy họ ngồi một chỗ mà nghĩ họ lười chẳng qua công việc đó họ đều có dự tính cả rồi.
Tuổi Tỵ
Lười biếng là đặc tính nổi bật nhất của những người tuổi Rắn. Mặc dù đây là điểm yếu cần khắc phục của bọn họ, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tiền tài. Sức hấp dẫn mà những người tuổi Rắn mê hoặc người khác có thể bù đắp được khuyết điểm này.
Tuổi Thân
Người tuổi khỉ không lười nhưng công việc một khi họ đã không muốn làm hoặc không có hứng thú làm thì sẽ làm theo kiểu đối phó, làm cho xong không chuyên tâm. Vì vậy khi nhìn họ làm việc, sẽ có cảm giác như họ rất lười không muốn đụng chân tay vào bất cứ việc gì. Ngược lại với những việc họ thích, có hứng thú thì sẽ dốc toàn tâm toàn lực, không ngại gian khó, không sợ phiền phức mà làm cho đến nơi đến chốn chính vì thế họ rất dễ giàu có chỉ sau một đêm
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