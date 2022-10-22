Con giáp nào đã nỗ lực quanh năm, đến cuối năm 2022 được đối đãi xứng đáng?

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 08:15

Vận trình của con giáp này thăng hoa, tháng 11 và tháng 12 kiếm được bộn tiền, việc kinh doanh mở rộng.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất kiên trì và kiên định khi hoàn thành một việc nào đó. Dù có gặp trở ngại lớn đến đâu, họ cũng sẽ tập trung sức lực và trí tuệ để giải quyết bằng được, nhờ đó gặt hái không ít thành tựu.

Năm nay, con giáp tuổi Dần không còn phải bận rộn, áp lực hay gặt nhiều khó khăn, rắc rối nữa. Những vấn đề của quá khứ sẽ được giải quyết dần dần. Những kết quả này giúp cho họ có động lực làm việc hơn, gặt hái càng nhiều thành công. Nửa cuối năm nay, vận trình của con giáp này thăng hoa, tháng 11 và tháng 12 kiếm được bộn tiền, việc kinh doanh mở rộng.

Có thể nói, cuối năm 2022, người tuổi Dần sẽ tạm biết những khó khăn của cuộc sống, sau này không còn phải lo cơm ăn áo mặc.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn bước vào năm đầu hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

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Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Đặc biệt, năm nay tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, cuộc sống của người tuổi Mão tương đối ổn định. Họ cũng có tính cách khá dễ hòa đồng, thân thiện với mọi người.

Nhờ đó, họ gây dựng được nhiều mối quan hệ quý, được nhiều quý nhân "bật đèn xanh", giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn trong những tháng còn lại của năm 2022 này.

Trọng tâm là tháng 11, con giáp tuổi Mão sẽ thu hồi được những mất mát trong thời gian dịch bệnh vừa qua. Họ cũng có thể nỗ lực hơn nữa để gặt hái được thành công.

Sự phấn đấu của họ sẽ truyền cảm hứng cho mọi người, để tập thể và bản thân cùng có thêm động lực, làm việc hăng say, đạt được nhiều thành quả hơn nữa. Thu hoạch năm nay của con giáp này không hề nhỏ.


* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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