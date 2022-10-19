Con giáp nào đen chí mạng 6 tháng đầu năm 2023, vận khí xuống nhanh chóng do Quả thần sát bên?

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 15:00

Trong năm này, 3 con giáp sau sẽ gặp áp lực tinh thần tương đối lớn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có nhược điểm là tính đa nghi quá cao, đôi khi chỉ vì sự nghi ngờ mà bỏ lỡ không ít cơ hội có lợi.

Năm 2023, vận khí của con giáp này đi xuống nhanh chóng. Trong năm này, người tuổi Tỵ sẽ gặp áp lực tinh thần tương đối lớn, cần chú ý đến nội tâm, cảm xúc bên trong, nếu không sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Ngoài ra do có hung tinh “Quả Thần” xuất hiện trong cung mệnh nên chuyện tình cảm rất dễ bị tổn thương. Đối với người đã có đôi có cặp hoặc đã kết hôn cần chú ý tránh để xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi quá gay gắt. Tiếp đến là công việc, người tuổi Tỵ cần chú ý, cẩn thận trong hành động, lời nói để tránh thị phi và cần nhẫn nại để giải quyết vấn đề phát sinh.

Tuổi Mão

Năm 2023 là năm tuổi của người tuổi Mão, tức là phạm phải trực thái tuế, vận thế lao dốc không phanh. Chuyện tình cảm sóng gió, con giáp này dễ bị tổn thương bởi nửa kia.

Không chỉ trục trặc về tình cảm, mà sự nghiệp, tài vận của người tuổi Mão cũng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Dù con giáp này là người tài năng, nhưng dễ vì một phút nông nổi nhất thời mà công việc lao dốc không phanh, dễ cuốn vào thị phi không đáng có.

Con giáp nào đen chí mạng 6 tháng đầu năm 2023, vận khí xuống nhanh chóng do Quả thần sát bên? - Ảnh 1
Đặc biệt năm 2023, người tuổi Mão không nên bỏ ra quá nhiều tiền vào việc đầu tư để tránh rơi vào cảnh phá sản, trắng tay, tốt nhất nên “tĩnh không nên động”. 

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cần phải chú ý khi bước sang năm 2023. Con giáp này dễ bị người xung quanh gây khó dễ, hãm hại. Bước sang năm 2023, tuổi này bước vào cục diện Mão – Thìn tương hại, Mão thuộc Mộc khắc Thìn thuộc Thổ.

Sức khỏe của tuổi Thìn sẽ gặp nhiều vấn đề không tốt, bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn. Bệnh có thể liên quan đến da, đau nhức chăn tay, đau mỏi lưng…

Thời điểm này cả sức khỏe lẫn gia đình, áp lực công việc đều khiến Thìn cảm thấy mỏi mệt, khó khăn chồng chất khó khăn.

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